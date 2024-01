Green Bay Packers wollen im Kracher gegen Dallas Cowboys Ex-Coach rauswerfen

Das NFL-Play-off zwischen den Green Bay Packers bei den Dallas Cowboys ist besonders brisant.

Auf das Aufeinandertreffen der Packers und Cowboys am Sonntag (22.30 Uhr) freuen sich die NFL-Fans ganz besonders. Einerseits zählen die Cowboys zu den absoluten Top-Kandidaten auf den Super-Bowl-Titel, andererseits begeistert in den Reihen der Packers Jungstar Jordan Love die Massen.

Noch dazu steht an der Seitenlinie der Texaner der langjährige Packers-Cheftrainer Mike McCarthy, der seit vier 2020 das Sagen in Dallas hat. die Packers sind heiß darauf ihrem Ex-Coach in die Knie zu zwingen. Doch die Aufgabe könnte schwerer nicht sein. Dak Prescott & Co. sind seit zwei Jahren in Heimspielen unbesiegt und gehen mit einer entsprechend breiten Brust in das Achtelfinale.

Doch Vorsicht ist geboten: Denn die letzte Niederlage im AT&T-Stadium setzte es ausgerechnet im bisher letzten Play-off-Heimspiel. Ein gutes Omen für die Packers?

Kult-Duell mit langer Geschichte

Insgesamt treffen die beiden Franchises zum 39. Mal aufeinander. Insgesamt haben die Packers mit einer 21:17-Siegbilanz ganz leicht die Nase vorne. Diese vier Siege mehr, die man zu Buche stehen hat sind zugleich auch die letzten vier Spiele gewesen. Der letzte Cowboys-Erfolg datiert auf den 16. Oktober 2016. Diese Serie soll am SOnntag endlich enden.

Besonders unter Druck steht diesmal Mike McCarthy. Der Coach hat sich in den letzten Jahren einen Ruf als "Erfolglos-Trainer" im Play-off erarbeitet. Seitdem er mit den Packers 2011 den Super Bowl gewinnen konnte, erreichte er zwar entweder mit den Packers oder mittlerweile mit den Cowboys acht Mal die NFL-K.o.-Phase, feierte aber nur noch sechs Siege.

Scheitert er auch heuer früh, könnte sogar sein Job gewaltig wackeln, denn die stolzen Cowboys warten seit 1995 auf den Gewinn der Meisterschaft. Heuer soll zumindest wieder das Halbfinale als Ziel ausgegeben sein, das man seit damals ebenfalls nicht erreicht hatte.