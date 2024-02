Leverkusen will Rekordserie gegen Mainz weiter ausbauen

Bayer Leverkusen surft weiterhin auf der Erfolgswelle.

Am Freitag (ab 20.30 Uhr im Sport24-LIVETICKER) will der deutsche Tabellenführer, Bayer Leverkusen, gegen Mainz das 33. Spiel in Folge ungeschlagen bleiben. Damit würde man auch die ewige Bestmarke des großen FC Bayern München pulverisieren.

Auf dem Papier könnte die Aufgabe kaum leichter sein. Die Mainzer sind vorletzter, haben wohl nur noch Hoffnung auf einen Releagtionsplatz und konnten in der laufenden Saison erst zwei Siege feiern. Die Werkself hingegen ging in allen Pflichtspielen der Spielzeit 2023/2024 überhaupt erst vier Mal nicht als Sieger vom Platz.

EIn Sieg ist fast fix

Einzig die jüngste Vergnagenheit lässt den FSV ein wenig hoffen. In den letzten drei Aufeinandertreffen ging stets das Auswärtsteam als Siegeer vom Platz. Klar ist auch, dass die Chance auf ein Remis historisch gesehen äußerst gering ist. In 36 Spielen gab es erst in fünf davon keinen Sieger. Leverkusen entschied das Duell 19 Mal für sich, die Mainzer jubelten 12 Mal.

Noch dazu dürfen sich die Fans auf viele Tore freuen. In den letzten vier Partien erzielte der Sieger jeweils drei Treffer. Bleibt zu hoffen, dass das auch dieses Mal der Fall sein wird.