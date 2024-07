Mailänder Duell um Italiens Fußball-Thron

Vier Teams in Italien kämpen um den Titel in der Serie A, zwei davon kommen aus Mailand.

Mit dem 20. Titel der Vereinsgeschichte konnte Inter Mailand im Vorjahr auf Platz 2 der Bestenliste vorstoßen. Nur noch Juventus ist mit 36 Triumphen in der italienischen Meisterschaft noch vor ihnen. Stadtrivale AC Milan hat nun einen Titel weniger.

+++ Alle Wetten zur Serie A auf www.admiral.at finden Sie HIER +++



Das soll sich heuer ändern, wenn es nach den Rossoneri geht. Doch auch Juventus will nach vier Jahren ohne Titel endlich wieder den Scudetto holen. Nach einer Saison zum Vergessen, hat auch der SSC Napoli wieder Lunte gerochen. Ein Vierkampf um den Titel mit leichten Vorteilen für die Mailänder Großklubs wird von den Buchmachern erwartet.

Ein schweres Los hingegen haben erneut die Hauptstadtvereine AS und Lazio Rom. Ihnen wurde nicht nur von Atalanta Bergamo der Rang abgelaufen, auch der FC Bologna klopft nach Jahren der sportlichen Krise wieder am Spitzenfeld an.