Medwedew gegen Ruusuvuori vor Pflichtsieg

Mitfavorit Daniil Medwedew trifft in der zweiten Runde der Australian Open auf den finnischen Youngster Emil Ruusuvuori.

Auf dem Papier ist das dritte Duell auf der ATP-Tour zwischen dem Russen und dem Finnen eine klare Angelegenheit. Medwedew ist als Mitfavorit auf den Turniersieg in das erste Grand Slam des Jahres gestartet, Ruusuvuori hat überhaupt zum ersten Mal in seiner Karriere die zweite Runde eines Majors erreicht.

Doch ganz so klar ist die ausgangslage nicht. Der 24-Jährige setzte sich zum Auftakt gegen den US-Amerikaner Patrick Kypson in vier Sätzen durch, der mit einer Wild Card in das Hauptfeld kam. Doch auch Medwedew hatte viel Mühe. Gegen den Qualifikanten Terence Atmane endete das Spiel mit einer Aufgabe des Franzosen. Medwedew hatte den ersten Satz sogar verloren, konnte den zweiten und dritten Satz allerdings klar gewinnen.

Im Turnier angekommen ist er definitiv noch nicht. Dennoch wäre alles andere als ein Sieg der Nummer 3 der Tenniswelt eine Mega-Sensation. Der Finne war vor Beginn des Turniers die Nummer 53 der Weltrangliste, hofft auf den großen Coup. Doch die Bilanz wirkt auf den ersten Blick sehr klar. Bei den bisherigen zwei Aufeinandertreffen in Rom und Astana musste Medwedew nicht einmal einen Satz abgeben. Zumindest das soll sich heute ändern, wenn es nach dem Finnen geht.