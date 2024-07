Ofner greift mit Final-Boost an

Wie 2023 (damals vom Challenger in Ilkley), reiste Sebastian Ofner als Finalist nach Wimbledon, wo das Grand-Slam-Highlight des Jahres startet.

Am Samstag stand Ofner beim ATP250-Rasenturnier auf Mallorca zum ersten Mal in einem ATP-Finale, wo er gegen den Chilenen Alejandro Tabilo 3:6, 4:6 verlor. Immerhin bringt ihn der Final-Einzug in die Top 50. Als ATP-Nr. 45 schlägt Ofner heute in Wimbledon gegen Aleksandar Vukic (AUS/ATP- 81) auf. In Runde 2 droht Titelverteidiger Carlos Alcaraz (startet gegen den Esten Mark Lajal). Ofner würde sich auf das Duell freuen: „Cool, weil ich auf dem Center Court spielen würde.“

Das bisher einzige Duell der beiden gewann der Australier heuer in Marrakesch in drei Sätzen. 2022 standen sich die beiden in der Quali der French Open gegenüber, wo sich Ofner durchsetzen konnte.