Ofner kämpft in Indian Wells um Premierensieg

Sebastian Ofner bekommt es zum Auftakt des ATP-Masters1000-Turniers in Indian Wells mit dem Kroaten Borna Coric zu tun.

Am Mittwoch steigt das Premierenduell der beiden auf der Tennis-Tour. Nach der Weltrangliste ist im Aufeinandertreffen des 38. aus der Steiermark mit dem 35. ein Spiel auf Augenhöhe zu erwarten.

Österreichs Nummer eins, die zuletzt in Acapulco im Achtelfinale ausgeschieden war, tritt zum ersten Mal bei dem mit mehr als 12 Millionen Dollar dotierten US-Hartplatzevent an. Ein Sieg wäre somit eine doppelte Premiere für den Steirer. Damit würde Ofner überhaupt erst zum zweiten Mal die nächste Runde eines Masters erreichen. In Shanghai 2023 setzte er sich zum Auftakt gegen Juan Pablo Varillas durch.

Fest steht auch, dass Ofner mit einem Sieg am Sebren Laslo Djere in der Weltrangliste vorbeiziehen würde. Wie weit der Sprung nach vorne dann geht, hängt vom weiteren Turnierverlauf ab. Ein Platz in den Top 50 sollte aber weiterhin gesichert sien. Auf den Gewinner wartet in der 2. Runde der zum Auftakt mit einem Freilos ausgestattete Deutsche Jan-Lennard Struff, der im Ranking auf Position 25 zu finden ist.