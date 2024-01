Ofner nimmt am Samstag Bautista Agut ins Visier

Der heimische Tennis-Star Sebastian Ofner steht nach einem knappen Dreisatz-Erfolg gegen den Deutschen Jan-Lennard Struff (33) im Viertelfinale des ATP-Turniers in Hongkong. Dort trifft er nun auf den Spanier Roberto Bautista Agut.

Sebastian Ofner der sich aktuell auf Platz 43 der Tennisweltrangliste befindet, konnte in Hongkong seinen zweiten Sieg verbuchen und schlug Jan-Lennard Struff (ATP-Nr.25) in einem engen Match mit 6:7, 7:6 und 7:6. Beide Athleten schenkten sich wenig und agierten auf hohem Niveau bei eigenem Aufschlag. Dies beweist auch die Anzahl von drei Tiebreaks, die damit in sämtlichen Sätzen ausgespielt werden. Nach dem Spiel sagte Österreichs Nummer 1: "Es war ein richtig gutes Match auf sehr hohem Niveau, richtig eng. Ich war aber in allen entscheidenden Momenten voll da und habe gutes Tennis gespielt", zog Ofner nach der Struff-Partie eine zufriedene Bilanz.

Nun wartet Spanier Roberto Bautista Agut

Am Freitag trifft der Österreicher ab 7:30 (LIVE auf Sky) auf den spanischen Routinier Roberto-Bautista Agut (35/ATP-57), der im Achtelfinale gegen den Argentinier Francisco Cerundolo triumphierte. Zuvor siegte er gegen den jungen Fabian Maroszan (24) mit 2:0-Sätzen. Ofner hingegen entschied sein erstes Spiel gegen den US-Amerikaner Mackenzie McDonald mit 6:1 und 6:2 für sich.

Neben Ofner und Bautista Agut befinden sich mit Frances Tiafoe, Arthur Fils und dem Turnierfavoriten Andrey Rublev noch weitere Hochkaräter im Bewerb.

Gleichzeitig Premiere gegen den Spanier

Das Spiel am Freitag ist gleichzeitig das erste Aufeinandertreffen der beiden auf der Tour. Der Iberer auf Platz 57. der Weltrangliste liegt um 14 Positionen hinter der rot-weiß-roten Hoffnung, im Turnierverlauf gab er noch keinen Satz ab.