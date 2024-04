Pelicans wollen gegen LA Lakers Play-off-Ticket lösen

Am letzten Spieltag des NBA-Grunddurchganges haben die New Orleans Pelicans ihr Schicksal selbst in der Hand.

Am Sonntag (ab 21.30 Uhr im Sport24-LIVETICKER) steigt der letzte Spieltag in der NBA vor den Play-offs. Für die New Orleans Pelicans geht es im Fern-Duell mit den Phoenix Suns um den direkten Einzug in die Play-offs. Dafür muss entweder ein Sieg gegen das Star-Ensemble der Los Angeles her, oder Schützenhilfe der Minnesota Timberwolves.

Das Team aus Louisiana ist derzeit weit besser in Form. Die letzten vier Spiele im Saison-Finish konnten Zion Williamson & Co. allesamt für sich entscheiden. Die Lakers, die zumindest schon fix im Play-in stehen, hingegen mussten in der selben zeit zwei bittere Niederlagen einstecken und wollen sich mit einem Sieg Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben holen.

LeBron James & Co. reisen als Außenseiter nach New Orleans (hier die Quoten zum Spiel), obwohl man im direkten Duell klar die Nase vorne hat. In den letzten sieben Spielen gegen die Pelikane, ging man nur zwei Mal nicht als Sieger vom Platz. Auch im ewigen Duell ist es eine klare angelegenheit zu Gunsten des Teams aus Kalifornien.36 der bisher 59 Spiele gingen an die Lakers. New Orleans muss also im Kampf um das letzte Play-off-Ticket diese Bilanz unbedingt aufbessern.