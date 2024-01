Philadelphia Eagles gegen Tampa Bay Buccaneers unter Druck

Wird es der große Absturz der Super Bowl Favoriten?

Den Abschluss des Achtelfinales in den NFL-Play-offs bildet in der Nacht von Montag auf Dienstag (2.Uhr) die Partie der Philadelphia Eagles bei den Tampa Bay Buccaneers.

Philadelphia Eagles zittern um Quarterback Jalen Hurts

Letztes Jahr noch mit der bitteren Niederlage im Super Bowl und auch heuer starteten die Eagles furios in die Saison. Doch aktuell läuft es für das Team von Head Coach Nick Sirianni alles andere als rund. Nur ein Sieg in den letzten sechs Spielen, dazu eine peinliche Klatsche im Spiel letztes Wochenende gegen die Giants (10:27), die schon davor keine Chance mehr auf den Play-off-Einzug hatten.

Zudem müssen sich die "Birds" sorgen um Quarterback Jalen Hurts machen. Im Spiel gegen die Giants verletzte sich der Superstar am Finger der Wurfhand, ob am Montag ein Einsatz möglich ist, entscheidet sich erst kurz vor dem Spiel. Fakt ist allerdings, dass er die ganze Woche über in keinem einzigen Training einen Ball werfen konnte.

Tampa Bay Buccaneers mit guter Ausgangslage

Für die Bucs läuft es aktuell richtig gut. Das Team um Spielmacher Baker Mayfield konnte fünf der letzten sechs Spiele für sich entscheiden, auch wenn das letzte Spiel vor den Playoffs richtig gegen das schlechteste Team der Liga, die Carolina Panthers richtig eng war (9:0), Dennoch zählen die Buccs schon jetzt zu den Sensations-Teams des Jahres. Vor Saisonstart hatte sie im ersten Jahr nach der Ära von Legende Tom Brady auf der Liste, am Ende stehen sie zum dritten Mal in Folge unter den besten 14 Teams der NFL.

Die beident Teams sind sich heuer auch schon gegenüber gestanden. Am 26. September machten die Adler aus Pennsylvania mit den Piraten aus Kalifornien kurzen Prozess und setzten sich klar mit 25:11 durch. Doch am Montag ist die Ausgangslage völlig anders.