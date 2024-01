Quarterback-Giganten im Hammer-Duell um Aufstieg

Wenn in der Nacht von Sonntag auf Montag die Buffalo Bills die Kansas City Chiefs empfangen stehen die Quarterbacks besonders im Fokus.

Chiefs-Superstar Patrick Mahomes gegen Bills-Spielmacher Josh Allen: Dieses Quarterback wird mittlerweile als größte Quarterback-Rivalität seit Tom Brady gegen Payton Manning angepriesen. Und die Zahlen bestätigen das auch.

Im Kampf um das Halbfinale in der Divisional Round der NFL-Play-offs stehen sich die beiden heute Nacht (ab 0.30 Uhr im Sport24-LIVETICKER) zum siebenten Mal gegenüber. Doch man muss genauer hinschauen: DIe bisherigen zwei Play-off-Duelle entschied Mahomes mit seinen Chiefs für sich, im Grunddurchgang gewannen die Bills unter der Regie von Allen drei der vier Matches.

Senkrechtstarter vs. Achterbahnfahrt

Auch der Saisonverlauf der beiden Teams könnte heuer unterschiedlicher nicht sein. Die Chiefs standen bereits vorzeitig als einziges Team der AFC West im Play-off. Am letzten Spieltag konnte man seine Stars schonen, weil sogar der dritte Platz in der Setzliste fest stand. Die Bills hingegen mussten bis am letzten Spieltag um die Qualifikation für die K.o.-Phase zittern.

Eine Niederlage gegen die Miami Dolphins am letzten Spieltag hätte das vorzeitige Saisonaus bedeutet, am Ende feierte man einen klaren Sieg und katapultierte sich im Finish sogar auf Position 2 der Setzliste. Deshalb haben Josh Allen & Co. auch den Heimvorteil, der in den kalten Temperaturen im US-Bundesstaat New York den Unterschied ausmachen könnte.