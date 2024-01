Quarterback-Hit Jackson gegen Mahomes um den Super Bowl

Die Baltimore Ravens und die Kansas City Chiefs bewerben sich am Sonntag im Halbfinale der NFL um einen der begehrten Plätze in der Super Bowl LVIII am 11. Februar in Las Vegas.

Die Ravens haben Heimvorteil und gelten als leichte Favoriten. Die Chiefs wissen allerdings als Titelverteidiger, wie man ins Finale kommt. Dass die Footballer von Baltimore als bestes Team im NFL-Grunddurchgang in Topform sind, bewies die Truppe um Quarterback Lamar Jackson im Viertelfinale beim 34:10-Erfolg über die Houston Texans. Nun soll der amtierende Champion aus Kansas City aus dem Weg geräumt werden (Sonntag, 21 Uhr). Der Quarterback-Superstar-Clash zwischen Jackson und Patrick Mahomes wird sehnsüchtig erwartet. "Ich glaube, wir sind zwei aufstrebende Große, die sich wie in einem Schwergewichtskampf gegenüberstehen", erklärte Jackson. Warum die Ravens nicht nur in den Wettbüros als Favorit gelten, liegt auf der Hand: Headcoach John Harbaugh dirigiert sowohl eine der besten Offensiven als auch Abwehren der Liga. Hinzu kommt der nicht zu unterschätzende Heimvorteil, das hatte schon Houston zu spüren bekommen, die aufgrund des Lärms teilweise Kommunikationsprobleme hatten. "Das Stadion wird rocken. Wir freuen uns auf die Herausforderung", erklärte Mahomes. Mahomes erstmals seit 2021 in Baltimore Dessen letztes Spiel in Baltimore ist schon einige Zeit her. Im September 2021 verloren die Chiefs im 71.000 Zuschauer fassenden M&T Bank Stadium mit 35:36, den entscheidenden Touchdown erzielte Jackson. Die drei Duelle davor gewann Mahomes. Für Kansas City spricht die Erfahrung und die Erfolgsserie der letzten Jahre, immerhin steht das Team von Trainer Andy Reid zum sechsten Mal in Serie im AFC-Championship-Match. Drei Mal folgte der Sprung ins Finale, was zu zwei Titeln führte, zuletzt im Vorjahr gegen die Philadelphia Eagles (38:35) Lesen Sie auch NFL-Play-off: Alle jagen Baltimore & San Francisco Die NFL-Topteams Baltimore Ravens und San Francisco 49ers steigen am Samstag in die Play-offs ein.

Die Niederlage gegen Philadelphia stinkt Patrick Mahomes gewaltig Seit Patick Mahomes für Kansas City Chiefs aufläuft, ist das Team kaum noch zu stoppen. Bei dem Star-Quarterback bekommt die Redewendung, dass schmutzige Siege die Schönsten sind, eine ganz andere Bedeutung, umso mehr stinken ihm aber auch Niederlagen. Die "Raben" standen zuletzt vor elf Jahren in der Super Bowl. Das Team aus Maryland holte sich damals die Meisterschaft durch einen 34:31-Sieg über die 49ers. Das Sagen hatte auch damals schon Harbaugh. Der ist seit 2008 Cheftrainer in Baltimore, davor war er in Philadelphia engagiert. Sein Chef dort: Andy Reid.