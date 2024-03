Salzburg glaubt an Coup gegen Salzburg zum Abschluss

Zum Abschluss des Grunddurchganges der Bundesliga steigt am Samstag der Kracher zwischen Salzburg und der LASK.

Vor der Punkteteilung will der LASK am Samstag (ab 17 Uhr im Sport24-LIVETICKER) mit einem Sieg gegen Salzburg die Liga noch einmal richtig spannend machen. Im Top-Spiel der 22. Runde, die zugleich auch den Grunddurchgang abschließt, ist alles entschieden. Beide Teams stehen fix in der Meistergruppe, Salzburg kann die Tabellenführung mit drei Punkten festigen.

+++ Alle Wetten zur Bundesliga auf www.admiral.at finden Sie HIER +++



in den letzten Duellen der beiden Teams ging es immer eng zur Sache. Der LASK gilt seit Jahren als harter Brocken für die Bullen. Im Hinspiel setzten sich die Linzer knapp mit 1:0 in der Mozartstadt durch. In den letzten sechs Liga-Spielen konnte der erfolgsverwöhnte Serienmeister überhaupt nur zwei Mal als Sieger das Feld verlassen.

Dennoch sind sie dieses Mal der klare Favorit (hier alle Wettquoten auf www.admiral.at zum Spiel). Denn der LASK, der als Tabellendritter das Ticket für die Top6 schon sicher hat, wartet immer noch auf den ersten Pflichtspielsieg 2024. Doch wer sich an den Meisterschaftsauftakt erinnern kann weiß, dass die Oberösterreicher auch da strauchelten. Der damalige Sieg gegen die Bullen war die Initialzündung für den Erfolgslauf ins Spitzenfeld der Liga.