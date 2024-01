Thiem plant zum Melbourne-Start Coup gegen Auger-Aliassime

Auf Dominic Thiem wartet zum Auftakt der Australian Open mit dem Kanadier Felix Auger-Aliassime ein harter Gegner.

In der neuen Saison will Thiem zurück zu alter Form finden. Seit seiner Handgelenksverletzung 2021 kam unser Tennis-Ass nicht mehr richtig in Schwung. In Melbourne ist der Niederösterreicher gerade noch in den Hauptbewerb gerutscht. Und die Losfee meinte es alles andere als gut mit ihm. Thiem trifft zum Auftakt am Montag (nicht vor 10.30 Uhr) auf den kanadischen Jungstar Felix Auger-Aliassime.

Die Ausgangslage in der Weltrangliste sagt alles. Thiem liegt mittlerwele nur noch auf Platz 94, Auger-Aliassime belegt den 27. Rang unter den besten Tennisspielern der Welt.

Thiem fühlt sich in Melbourne wohl

Die besseren Erinnerungen an das erste Grand Slam des Jahres hat allerdings unser Tennis-Ass. 2020 stand er bereits im Endspiel des Majors. Dort musste er sich nur dem Rekordsieger des Turniers, Novak Djokovic, in einem Fünf-Satz-Krimi geschlagen geben. Auger Aliassime hingegen kam maximal bis ins Viertelfinale, das er 2022 erreicht hatte.

Im direkten Duell hat auch der Österreicher die Nase vorne. Beim bisher einzigen Aufeinandertreffen setzte sich Dominic Thiem 2020 bei den US Open klar in drei Sätzen durch. Das Ende der Geschichte ist bekannt: Der "Dominator" krönte sich in New York zum Champion und gewann als erster Österreicher seit Thomas Muster einen Grand Slam.