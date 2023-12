Wer stößt Italien vom Thron?

Die EURO bei unserem Lieblingsnachbar ist das große Fußball-Saison-Highlight. Am 14. Juli eröffnet das Turnier in München gegen Schottland. Italien beginnt einen Tag später gegen Albanien die Mission Titelverteidigung.

Doch das Vorhaben könnte schwieriger nicht sein. Die Squadra Azzura hat das Ticket für die Endrunde erst in letzter Sekunde gelöst. Erfolgscoach Roberto Mancini hat kurz davor den Hut geworfen. Eine Wiederholung des Titel-Coup wäre eine faustdicke Überraschung.

Titel führt über ÖFB-Elf

Für das österreichische Nationalteam beginnt das Turnier mit einem echten Hammer. Vizeweltmeister und Turnierfavorit Frankreich wartet am Montag, 17. Juni (21 Uhr) auf die Truppe von Teamchef Ralf Rangnick. Doch gegen die besten Teams des Kontinents spielen Marko Arnautovic & Co. stets groß auf. Bei der EM 2016 rang man dem späteren Turniersieger Portugal in der Vorrunde ein Unentschieden ab. Bei der EM 2021 scheiterte man im Achtelfinale erst nach der Verlängerung am derzeitigen Titelverteidiger Italien.

Auch Wahl-Deutscher hofft, sich und seine Nation bei der EURO zu erlösen. Harry Kane und England muss man ganz weit oben auf der Rechnung haben. Seit dem Weltmeistertitel 1966 warten die "Three Lions" auf einen Endrunden-Erfolg. 2021 musste man sich erst im Finale geschlagen geben. Mit dem Superstürmer in den eigenen Reihen ist England ein ganz heißer Tipp.