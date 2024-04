WSG Tirol kämpft gegen Austria-Fluch

Die Wiener Austria will sich gegen "Lieblingsgegner" WSG Tirol an der Spitze in der Qualifikationsgruppe der Bundesliga absetzen.

Am Samstag (ab 17 Uhr im Sport24-LIVETICKER) kommt es in der Quali-Gruppe zum Duell des ungeschlagenen Leader, Austria Wien, gegen die ebenfalls noch ungeschlagene WSG aus Tirol. Während sich die Hausherren aus der Hauptstadt an der Spitze festsetzen wollen, kämpfen die Tiroler zugleich um einen Fluch.

Zum 20. Mal stehen sich die beiden Teams insgesamt gegenüber. Die Tiroler warten seit ihrer Aufstiegssaison (2019/2020) auf einen Erfolg gegen die Veilchen. Damals setzte man sich am ersten Spieltag mit 3:1 durch und in der 2. Cup-Runde mit 5:2. Doch seitdem gab es gegen die Veilchen nichts zu holen. In elf Partien gab es sieben Austria-Siege und vier Remis.

Nach dem erlösenden ersten Sieg in der Quali-Gruppe in der Vorwoche gegen den WAC ist der "Remis-Kaiser" aus Favoriten auch gegen den Lieblingsgegner der letzten Jahre der klare Favorit (hier die Quoten zum Spiel). Allerdings ist man in Favoriten vor der WSG gewarnt. Denn auch die Tiroler sind in der Quali-Gruppe noch ungeschlagen und konnten sogar schon zwei Siege einfahren. Jetzt soll gegen die Austria der Dritte folgen und der Fluch damit beendet werden.