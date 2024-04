Austria trifft auf WSG: Das Duell der Ungeschlagenen

Die Austria plant in der Qualifikationsgruppe der Bundesliga den nächsten erfolgreichen Schritt ein. Nachdem den sich mühenden Wienern mit dem 1:0 in Wolfsberg zuletzt der erste Sieg gelang, soll im Heimspiel gegen die WSG Tirol am Samstag (17.00 Uhr/live auf Sky) nachgelegt werden.

Die Wattener wussten bisher zu überzeugen, sie sind wie die Austria in der laufenden Quali-Gruppe nicht nur ungeschlagen, sondern haben auch die meisten Punkte eingefahren. Zwei Siege und zwei Remis hat das Team des mit Saisonende vom Club scheidenden Trainers Thomas Silberberger bisher angeschrieben. Das soll sich am Samstag (ab 17 Uhr, im Sport24-Liveticker).

Tiroler bangen trotz Form um Ligaplatz

Als Vierter des "unteren Play-offs" hat die WSG aktuell nur drei Punkte Rückstand auf den Zweiten WAC. Thema in Tirol bleibt aber weiter nur der Kampf gegen den Abstieg. Der Vorsprung auf Schlusslicht Lustenau beträgt acht Zähler, nach dem Doppel gegen die Austria wartet auf die WSG zum Abschluss der anstehenden englischen Woche das Heimspiel gegen den Letzten aus Vorarlberg.

Die Austria hat andere Ziele: Die voranliegenden Violetten peilen den Umweg in den Europacup über das Play-off an. In den sechs Runden bis dahin sollen Siege das nötige Selbstvertrauen bringen. Dass die Wattener zuletzt zu überzeugen vermochten, kommt Michael Wimmer gar nicht ungelegen. "Sie wollen auch mutig spielen, aktiv spielen. Ich hoffe, dass wir ein Spiel erleben, in dem beide Mannschaften ihr Heil in der Offensive suchen", sagte der Austria-Trainer.

Fisnik meldet sich zurück

Seine Elf mühte sich in den vergangenen Spielen gegen oft tief stehenden Gegner und ließ in der Offensive gute Möglichkeiten liegen. Positiv für die Austria: Mit Fisnik Asllani kehrte ein lange verletzt fehlender Angreifer ins Mannschaftstraining zurück, die Hoffenheim-Leihgabe könnte im Saison-Finish eine wichtige Rolle einnehmen. "Er ist ein Spieler, der uns guttut", sagte Wimmer. Für das Heimspiel gegen die WSG ist Asllani aber noch kein Kandidat für die Startelf.

Grundsätzlich darf sich Wimmer darüber freuen, dass ihm mehr Optionen zur Verfügung stehen. Auch Marvin Potzmann meldete sich zurück, was den Konkurrenzkampf im Mittelfeld weiter befeuert. Dort wussten gegen den WAC auch Moritz Wels und James Holland in Vertretung der gesperrt fehlenden Manfred Fischer und Frans Krätzig zu gefallen. "Never change a winning team", meinte Wimmer über seine Herangehensweise. Das dichte Programm mit dem Rückspiel in Innsbruck am Dienstag sowie der nächsten Heimpartie gegen Altach am kommenden Freitag erlaube es jedoch, Rochaden vorzunehmen.

Cristiano bald Veilchen?!

Ein wenig im Dunklen tappte Wimmer auf einen angeblichen Neuzugang bei den Wienern angesprochen. Aus Brasilien wurde vermeldet, dass der 22-jährige Cristiano Robert do Amaral - kurz Cristiano - zur Austria wechselt. Der Rechtsaußen spielte in der vergangenen Saison in der vierten brasilianischen Liga. Von einer fixen Verpflichtung ist aber offenbar noch nicht die Rede. Cristiano trainiert vorerst beim Kooperationsverein Stripfing mit, berichtete Wimmer. "Wir werden genau anschauen, wie sich der Spieler präsentiert."

Die WSG will in Wien-Favoriten eine Serie von zehn erfolglosen Spielen gegen die Austria beenden. Beim 0:2 im Finish des Grunddurchgangs verschoss Nik Prelec beim Stand von 0:0 einen Elfmeter für die Tiroler. Trainer Silberberger erwartete nun "ein Spiegelbild der letzten Begegnung. Eine sehr aggressive Wiener Austria, die auf eine WSG trifft, die dagegenhält." Seit fünf, sechs Wochen sei seine Mannschaft "wirklich gut in Schuss", so Silberberger. "Ich denke schon, dass wir ein bisschen befreiter nach Wien fahren aufgrund der Tabellensituation. Aber es ist ein wenig trügerisch - wir wollen schon noch was holen bei der Austria."

Mögliche Aufstellung:

Austria: Früchtl - Handl, Plavotic, Galvao - Ranftl, Holland, Wels, Guenouche - Gruber, Huskovic, Fitz

WSG: Stejskal - Sulzbacher, Bacher, Okungbowa, D. Gugganig, Schulz - Taferner, Müller, Ogrinec - Diarra, Prelec