Zverev im Duell mit Lieblingsgegner Norrie

Die Australian Open gehen in die heiße Phase. Alexander Zverev will gegen den Briten Cameron Norrie ins Viertelfinale einziehen.

Alexander Zverev ist nach seiner schweren Verletzung, die er sich bei den French Open 2022 zugezogen hat, endgültig zurück. Im Achtelfinale der French Open trifft der 26-jährige Deutsche auf den Briten Cameron Norrie.

Die Nummer 22 der Welt gehört definitiv zu den absoluten Lieblingsgegnern von Zverev. In den bisherigen vier Duellen musste der Hamburger nicht einen Satz abgeben. Das letzte Duell fand bei den Erste Bank Open in Wien statt, wo sich der Weltranglistensechste mit 6:2, 6:4 durchsetzen konnte.

Norrie plant doppelte Premiere

Während Zverev in Melbourne 2020 bereits bis ins Halbfinale kam, war für den Briten spätestens im Achtelfinale Endstation. Norrie will mit einem Sieg nicht nur zum ersten Mal den Deutschen biegen, sondern erstmals in die Runde der letzten acht bei den Australian Open einziehen. Einzig in Wimbledon schaffte der 28-Jährige den Halbfinal-Einzug bei einem Grand Slam.

Die beiden Kontrahenten mühten sich bislang Down Under. Zverev musste in drei Spielen bereits ebenso viele Sätze abgeben, Norrie ebenfalls. Zuletzt konnte er aber den norwegischen Youngster Casper Ruud aus dem Turnier nehmen. Mit dem Selbstvertrauen soll es in Melbourne noch weiter gehen.