30 Mio. Autos pro Jahr: China hängt deutsche Hersteller weiter ab

Der chinesische Elektroauto-Markt boomt: BYD überholte dank eines Rekordabsatzes erstmals Tesla.

Der chinesische Elektroauto-Riese BYD konnte mit einem Verkaufsplus von 41,3 Prozent im letzten Jahr ganz neue Maßstäbe setzen. Laut Giga verkaufte das Unternehmen insgesamt 4,3 Millionen Fahrzeuge, davon 1,76 Millionen reine Elektroautos. Damit hat BYD Tesla als weltgrößten Hersteller von elektrifizierten Fahrzeugen überholt.

Hafen von Yantai © Getty ×

China stellte mit über 30 Millionen verkauften Autos im Jahr 2024 generell einen neuen Rekord auf. Denn: Auch andere chinesische Unternehmen wie Li Auto, Leapmotor und Xiaomi verzeichneten große Erfolge. Insider prognostizieren, dass E-Fahrzeuge in China bereits 2025 die Verkaufszahlen von Verbrennungsmotoren übertreffen könnten.

Autofabrik in Jinhua © Getty ×

Um weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben, müssten die deutschen Automobilkonzerne also schnell handeln, so der Experte Ferdinand Dudenhöffer. Dabei lohnt sich erneut der Blick nach China: Dort gibt es eine staatliche Förderung beim Kauf eines Elektroautos. Kunden sparen so umgerechnet 2.660 Euro, wenn sie ihr altes Fahrzeug mit Verbrennungsmotor in Zahlung geben.

Russland als "exklusiver" Markt

Stark gewachsen ist im vorigen Jahr der russische Automarkt. Die Zahl der Neuzulassungen sei um 47 Prozent auf 1,55 Millionen Stück gestiegen, berichteten Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Daten des Industrie- und Handelsministeriums. Dieses Jahr erwarten Experten einen Absatzrückgang um zehn Prozent. Seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine haben sich westliche Autohersteller weitgehend aus dem Land zurückgezogen. Die Lücken im Angebot füllen dort jetzt chinesische Marken.