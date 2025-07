BMW XM: Bayerische Wuchtbrumme, noch schärfer & mächtiger

Das Variations-Offert ist auf zwei Versionen reduziert: 476 bzw. 748 PS.

Vorstellung. Wer Unauffälliges bevorzugt, ist im mächtigen Bayern kaum zu Hause. Da muss der XM gar nicht erst in unbescheidenem Sao Paulo-Gelb daherkommen. Alleine der Kühlergrill, ob grad beleuchtet oder nicht, ist ein unmissverständliches Signal für die Schärfe an Leistung und Performance.

LxBxH: 5.110 x 2.005 x 1.755 mm, 3.105 mm Radstand. © Hersteller

Technische Daten

Motoren: 3,0-l-R6-, 4,4-l-V8-PHEV

Leistung: 476, 748 PS/700, 1.000 Nm

Akku-Kapazität: 29,5 kWh

E-Reichweite: bis zu 84/82 km

Preis: ab 131.688 €

250 km/h Topspeed, gegen Aufpreis auch 270 km/h. © Hersteller

Hier hat BMW nochmals nachgelegt, mit einem neuen Signatur-Farbton in dunkelblauer Mattheit plus neuer Licht-Inszenierung. Die bislang drei Antriebs-Versionen - durchwegs M Plug-In-Hybride - sind jetzt in zwei Varianten zusammengefasst: entweder XM 50e, mit 3,0-Liter-R6-Biturbo-Benziner und 476 PS, oder XM Label, mit 4,4-Liter-V8-Biturbo-Otto.

Volldigital und multifunktional: Curved Display. © Hersteller

Schon der sozusagen Kleinere ist alles andere als leistungsschwach und grollig, erst recht der Größere. Sie können's jedoch auch still, fast heimlich, im reinen Elektro-Modus, im Real-Betrieb bis zu siebzig Kilometer weit. Sein Publikums-Debut lieferte der Brachial-Bayer auf berufenem Leistungsbeweis-Terrain: im Rahmen des 24-Stunden-Rennens von Le Mans, im Juni.