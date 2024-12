BYD Sealion 7: Chinesischer Elektro-Coupé-Crossover mit hohem Power-Faktor

An Tempo fehlt's den chinesischen Autoherstellern grundsätzlich nicht.

Die in Österreich noch sehr junge Marke BYD - übersetzt gewöhnlich mit "Build Your Dreams" - drückt besonders energisch aufs Gas-, pardon, in der Hauptsache Strom-Pedal. Das jüngst präsentierte und erstmals in Deutschland ausprobierte Modell ist der Sealion 7. Der hat viel mit Tempo zu tun. Denn das vollelektrisch angetriebene Crossover-Coupé soll beweisen, dass man in puncto Speed mit den Mitbewerber-Modellen mithalten kann. Dieses Ziel geht der Seelöwe (Sealion) mit 313 oder 530 PS Systemleistung, mit 82,5 oder 91,3 kWh Akku-Kapazität und Heck- oder Zweiachs-Antrieb an.

LxBxH: 4.830 x 1.925 x 1.620 mm, Radstand: 2.830 mm. © Hersteller ×

Motoren

Heckantrieb: 230 kW (313 PS)

Allradantrieb: Heckmotor (230 kW) + Frontmotor (160 kW), Gesamtleistung: 390 kW (530 PS)

Leistung

Beschleunigung (Allradversion): 0–100 km/h in 4,5 Sekunden

Höchstgeschwindigkeit: 215 km/h

Akku-Kapazität

Kleiner Akku: 82,5 kWh (LFP)

Großer Akku: 91,3 kWh (LFP)

Einmal vorweggenommen: Die attestierten 215 km/h schafft er tatsächlich, laut Bordanzeige. Wohliger ist jedoch das Fahrgefühl im städtischen und im ländlichen Bereich, auch auf der Autobahn im Rahmen der hierzulande zulässigen Tempolimits.

Ladeleistung

Kleiner Akku: Maximal 150 kW, 10–80 % in 32 Minuten

Großer Akku: Maximal 230 kW, 10–80 % in 24 Minuten

Reichweite

Großer Akku (91,3 kWh): Bis zu 502 km (WLTP)

Preis

Comfort-Variante: Ab 47.990 € (Heckantrieb, kleiner Akku, 150 kW Ladeleistung)

Design-Variante: Ab 53.990 € (Allradantrieb, kleiner Akku, größere Felgen, rote Bremssättel)

Excellence-Variante: Ab 58.990 € (Allradantrieb, großer Akku, Nappaleder, Head-up-Display)

Einige Eckdaten: Länge x Breite x Höhe betragen 4.830 x 1.925 x 1.620 mm, der Radstand misst 2.830 mm. Hinter die Heckklappe passen 520 bis 1.789 Liter Gepäck, im Frunk haben 58 Liter Platz. DC-geladen werden kann im Hecktriebler mit bis zu 150 kW, im Allradler mit bis zu 230 kW. Maximale Reichweite: 502 Kilometer.