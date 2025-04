Citroën Berlingo: Allradantriebs-Option für Klein-Transporter

Dangel-4x4: Berlingo, Doblò, Combo und Partner. Für kompakte Stellantis-Diesel kann ein 4x4-System bestellt werden.

Vorstellung. Die Kooperation ist traditionell: Zwischen dem französischen Zulieferer und Citroën, Peugeot & Co. bestand schon vor der Formierung zur Stellantis-Gruppe eine Zusammenarbeit für Allradantriebssysteme.

Die Probe aufs Exempel mit einem Citroën Berlingo. © Hersteller ×

Technische Daten

System: mechanisch

Betrieb: automatisch

Gewicht: rund 145 kg

Eignung: Diesel

Preis: auf Bestellung

Auch für Fiat Doblò, Opel Combo & Peugeot Partner. © Hersteller ×

Seit 1980 rüstet das 1968 gegründete Unternehmen mit Sitz im Elsass Fahrzeuge aus, die nicht von vornherein für 4x4 konzipiert wurden, wie Kompakt-Transporter. Bewährte Beispiele sind unter anderem der Citroën Berlingo, der Peugeot Partner und der Opel Combo in den Nützlings- doch auch in den Pkw-Versionen.

Die Cockpit-Einrichtung bleibt im Prinzip gleich. © Hersteller ×

Über die Jahre hat Dangel das zuvor rein mechanische zuschaltbare System weiterentwickelt. Die aktuelle Variante ist nur rund 145 Kilogramm schwer und funktioniert bei Bedarf automatisch. In den genannten Kompakten korrespondiert ein 1,5-Liter-Vierzylinder-Diesel, gekoppelt an eine Achtgang-Automatik, mit dem System, das via elektrisch betriebener Hinterachse den Heckrädern Traktion zuteilt. Das wirkt sich zwar nicht echt geländegängig aus, hilft aber bei Schnee & Eis & Schlamm.