× Driving Days mit neuesten Modellen

Bei den Driving Days im Westfield Donau Zentrum lassen sich faszinierend spannende Automobil-Designs, futuristische Technologien und umweltfreundliche Antriebe entdecken.

Im Westfield Donau Zentrum in Donaustadt trifft sich seit gestern das Who is Who der heimischen Autobranche. Die Autohäuser Stahl, Kandl, Opel&Beyschlag, Fraenkel + Kirchner sowie Porsche Wien stellen die angesagtesten Modelle ihrer Marken wie etwa Lexus, Toyota, Honda, KIA, Ford, SSang Yong, Suzuki, Hyundai, Mitsubishi, Škoda oder VW und mehr vor. Dabei werden umweltfreundliche Antriebe gezeigt und ihre Funktionen erklärt.

© Fuhrich ×

Umweltfreundliche Antriebe im Fokus

Dazu kommen neueste Infos über selbstfahrende Autos. Begeisterte können die neuesten Mobilitäts-Stars mit dem besten Design und schadstoffarmen oder alternativen Antrieben von innen und außen bewundern. Experten beraten dabei.