Hyundai Ioniq 9: Voll elektrischer Supersize-Crossover

Der neueste Stromer der Südkoreaner kommt mitte 2025.

Die Fahrt führt weiter in Richtung Elektro-Mobilität. Hyundai setzt sie mit etwas Großem fort. Der Ioniq 9 steht für ein fast 5,1 Meter langes Familien-Gefährt. Die Praktikabilität für den Transport von mehr als fünf Personen ist untermauert mit einem langgestreckten Radstand.

LxBxH: 5.060 x 1.980 x 1.790 Millimeter. © Hersteller ×

Technische Daten

Motoren: 1 / 2 E-Aggregate

Leistung: 218, 333, 436 PS

Akku-Kapazität: 110,3 kWh

Reichweite: bis zu 620 km

Preis: steht noch nicht fest

Auf dessen Basis haben bis zu drei Sitzreihen Platz, was man jedoch auch sechssitzig bestuhlen kann. Hoch kapazitiv ist der Akku, mit 110,3 kWh. Damit kann der vollelektrische Supersize-Crossover per Heck oder über beide Achsen angetrieben werden. Auf der Leistungs-Skala stehen in der Hinterradantriebs-Variante 218 PS, in den 4x4-Versionen entweder 333 PS oder 436 Performance-PS.

Radstand: 3.130 mm. © Hersteller ×

Baubasis ist jene Plattform, die auch das Schwestermodell Kia EV9 trägt, ebenso wie die 800-Volt-Bordarchitektur. Die Lade-Technologie lässt je nach Energie-Quelle 400 und 800 Volt zu. Die höchste Gleichstrom-Ladeleistung (DC) kann bis zu 350 kW ausmachen.

Je nach Energie-Quelle lässt die Lade-Technologie 400 und 800 Volt zu. © Hersteller ×

Die angegebene WLTP-Reichweite verheißt bis zu 620 Kilometer mit einer Akku-Füllung.