Jaguar Type 00: Polarisierendes Concept für die Elektro-Zukunft

Kreation einer neuen Marken-Identität. Neu und vollelektrisch erfindet sich die englische Edel-Marke von neuem.

Gaydon. Die Wogen schlugen hoch, als Jaguar Anfang Dezember 2024 das Concept Type 00 - exakter "Type Zero Zero" - präsentierte, samt neuem Marken-Logo und einer schrill-bunten Video-Kampagne. Die mehr als fünf Meter lange Studie markiert den Auftakt zur Realisierung einer diametralen Transformation: Jaguar soll vollelektrisch - und luxuriös - in die Zukunft fahren.

Vehemente Kritik: der Type 00 ist eine Konzept Studie. © Hersteller ×

Technische Daten

Motoren: E-Aggregate

Leistung: noch nicht bekannt

Akku-Kapazität: noch nicht bekannt

BEV-Reichweite: bis zu 770 km

Preis: noch nicht bekannt

Mehr als fünf Meter Länge, auf Aerodnamik getrimmt. © Hersteller ×

Eines hat man damit erreicht: dass die Marke nach langer Stille wieder in aller automobilen Munde war, die Reaktionen reichten - mehrheitlich - von entsetzt bis "voll super". Einer der Angelpunkte war die Kolorierung in Pink und Hellblau.

Cockpit: reduziert, auf zwei Displays minimalisiert. © Hersteller ×

Die Kreateure wollten damit etwas ganz Neues, bisher noch nicht Dagewesenes auf die Räder stellen, etwas, das nichts Bisheriges kopiert oder gar imitiert. Schon gar nicht bereits existente Elektro-Mobile. Münden soll das in einem viertürigen Gran Turismo mit beachtlicher Reichweite, dessen Premiere für Ende 2025 angekündigt ist und der auf einer neuen, Jaguar-eigenen Elektro-Plattform steht.