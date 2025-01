Mehrere Tesla-Unfälle: Neuer Ärger für Elon Musk

Wegen einiger Unfälle im Zusammenhang mit fahrerlosem Autofahren hat die US-Behörde für Straßen- und Fahrzeugsicherheit NHTSA rund 2,6 Millionen Tesla-Autos ins Visier genommen.

Die an Unfällen beteiligten Tesla-Fahrzeuge hätten Pfosten oder geparkte Fahrzeuge nicht erkannt, als sie mit Actually Smart Summon betrieben wurden, begründete die Aufsichtsbehörde ihre Untersuchungen am Dienstag.

Die Behörde werde die Höchstgeschwindigkeit von Actually Smart Summon, die Nutzung auf öffentlichen Straßen und die Sichtlinienanforderungen bewerten. Actually Smart Summon wurde im September eingeführt und ermöglicht es Nutzern, ihr Fahrzeug mithilfe einer Smartphone-Anwendung aus der Ferne in ihre Richtung oder an einen anderen Ort zu bewegen. Tesla war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar. Die Aktien des US-Elektroautobauers verloren vorbörslich 1,6 Prozent an Wert.