Mitsubishi Outlander PHEV: Spart mit Benzin und auch mit Akku-Strom

Die Neuauflage des Japaners ist mächtiger sowie prächtiger dekoriert.

Test. Mitsubishi galt einst als versierte Allradmarke. Mittlerweile war und ist das Modellprogramm großteils auf Fronttriebler umgestellt. Doch einer hält die Fahne selbst nach dem Auslaufen des Eclipse Cross weiter hoch: der Outlander vierter Generation (ist seit 2019 auf anderen Märkten bereits präsent).

LxBxH: 4.719 x 1.897 x 1.750 mm, 2.704 mm Radstand. © Hersteller

Technische Daten

Motor: PHEV, 2,4-l-R4-Benz., 2 E-Agg,

Leistung: 306 PS/450 Nm

Akku-Kapazität: 21,7 kWh

E-Reichweite: bis zu 86 km

Preis: ab 51.990 €, Testwagen: 61.990 €

2,12 Tonnen Gewicht, ab 498 Liter Laderaumvolumen. © Hersteller

In der Alten Welt ist er ausschließlich ein Plug-In-Hybrid, auf der technischen Basis einer Nissan-Plattform, doch mit eigenständigem Plug-In-Hybrid-System. Das besteht aus einer Kooperation zwischen einem 2,4-Liter-Benziner und zwei Elektromotoren. Letztere sitzen jeweils an der Vorder- und der Hinterachse, ohne mechanische Verbindung zueinander, doch mit modulierbarer Traktionszuteilung an die Räder.

2 x 12,3 Zoll: Fahrer-Display, Zentral-Touchscreen. © Hersteller

Die Akku-Kapazität beträgt jetzt 21,7 kWh, damit ist die Strom-Reichweite auf bis zu 86 Kilometer gestreckt. Zugelegt hat er rundum an Qualität - nicht nur im Topmodell (Diamond) samt Luxus-Ausstattung. Auch hat die Lenkung an Gefühligkeit gewonnen, und die Bremsen arbeiten ebenso unbissig wie progressiv.