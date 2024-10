× Renault Master neu: Van of the Year 2025

"Aerovan": Neo-Nützling in der 3,5-Tonnen-Klasse. IVOTY-prämiert im September auf der IAA Transportation in Hannover.

Paris. Seit 1980 schließt der Master die Palette der Renault-Leichtnutzfahrzeuge nach oben hin ab. Nagelneu ist seine aktuelle, die vierte Generation.

Der Neue basiert auf einer Multi-Energie-Plattform. © Hersteller ×

Der Größte der Renault-Leichttransporter hat sich seit 1980 drei Millionen Mal verkauft. In den noch aktuellen Modellzyklus sind kontinuierlich Adaptierungen eingeflossen, dazu gehörte auch Voll-Elektrifizierung. Nach vierzehn Jahren Dienstzeit hat Renault den Transport-Meister - Kastenwagen, Bus, Pritsche - auf eine neue Basis gestellt.

Cockpit-Ausstattung: mehr Pkw als Nutzfahrzeug. © Hersteller ×

Dazu ist er schmaler im Heckbereich und von der breiten Front bis zum steil abfallenden Rücken auf Aerodynamik getrimmt. Antriebstechnisch gibt es einen 2,2-Liter-Diesel mit 105, 130, 150 oder 170 PS. Dazu kommt ein Stromer mit 143 PS. Auf Basis eines 87-kWh-Akkus beziffert Renault die maximale Reichweite mit bis zu 460 Kilometern.

700 Kilometer sollen mit Wasserstoff möglich sein. © Hersteller ×

Wasserstoff-Prototyp: Vorstufe für eine dritte Antriebs-Option

Serie ist ein 11-kW-Onboard-Lader, 22 kW sind Option. Die Gleichstrom-Ladeleistung (DC) kann bis zu 130 kW ausmachen (in einer halben Stunde 229 Kilometer Reichweite erzielbar). Die Nutzlast beträgt bis zu 1,625 Tonnen (Verbrenner: bis zu zwei Tonnen), die maximale Anhängelast kann bis zu 2,5 Tonnen (gebremst) ausmachen.

© Hersteller ×

Eine Version mit Wasserstoff-Antrieb steht gerade in Entwicklung. Der neue Master ist orderbar in drei Längen: L2 mit Front-, L3 mit Front- oder Heck-, L4 mit Heckantrieb. Allradantrieb ist verfügbar, jedoch nicht ab Werk, sondern in Kooperation mit Zulieferern. Die Ladekapazität liegt zwischen elf und 22 Kubikmetern.

© Hersteller ×

Zum Start stehen vierzig Varianten zur Auswahl. Detail, gar nicht am Rande: Das Ganze geht einher mit verkürztem Radstand und einer Verengung des Wendekreises um 1,5 Meter.