Flop: Tesla fuhr an Musks Auslieferungsziel für 2024 vorbei

Der Multimilliardär und Trump-Unterstützer hatte ein "leichtes Plus" gegenüber 2023 angesagt.

Der US-Elektroautobauer Tesla von Multimilliardär Elon Musk verzeichnet einen Dämpfer. Im vergangenen Jahr sind weniger Fahrzeuge an die Kunden ausgeliefert worden als geplant. 2024 gingen rund 1,79 Millionen Autos an die Endkunden, teilte das Unternehmen des prominenten Unterstützers und Geldgebers des designierte US-Präsidenten Donald Trump am Donnerstag in Austin im US-Bundesstaat Texas mit. 2023 waren es 1,81 Millionen gewesen.

Der sich zuletzt international in die Politik einzelner Staaten einmischende Musk hatte sich hingegen zum Ziel gesetzt, im Schlussquartal 515.000 Autos auszuliefern. So sollte im Gesamtjahr 2024 ein "leichtes Plus" im Vergleich zu 2023 geschafft werden, als das Unternehmen 1,81 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert hatte. Tatsächlich gingen im vierten Quartal 495.570 Autos nun an die Endkunden. Die Zahl blieb damit auch hinter den Schätzungen der Analysten zurück. Die Aktie fiel vorbörslich um 2,7 Prozent.

Europa-Markt schwach

Besonders unter Druck ist Tesla in Europa, wo die Nachfrage nach Elektroautos geschrumpft ist. Dort löste das Modell Enyaq von Skoda das Model Y von Tesla als verkaufsstärkstes Elektrofahrzeug ab. In China bekommt Tesla die verschärfte Konkurrenz dort heimischer Hersteller sowie eine schwächere Kauflust der Kunden zu spüren.

Das Angebot von Tesla gilt als vergleichsweise alt. Fürs laufende Jahr hat das Unternehmen immerhin eine Überarbeitung seines Bestsellers Model Y angekündigt. Musk versprach zuletzt Wachstum vor allem bei Robotaxis und hat einen Prototyp eines selbstfahrenden Autos vorgestellt. Allerdings dürfte es nach Einschätzung von Analysten noch Jahre dauern, bis die Technik soweit ausgereift ist, dass die Fahrzeuge in den Verkauf kommen.