Toyota Proace City Verso: Kleiner Antrieb, große Transportier-Leistung

Der kompakte und vielseitige Nützling in der Hochdachkombi-Variante.

Test. Die Kombination aus Geräumigkeit und Praktikabilität auf kompakter Grundfläche ist der Erfolgsfaktor des Segments der Hochdachkombis. Auf der technischen Basis von Kleintransportern geht sich familiengerechter Pkw-Komfort gut aus. Je nach Variante gehören neben klappbaren Fondsitzlehnen auch beidseitige Schiebetüren dazu.

LxBxH: 4.403 x 1.848 x 1.880 mm, 2.785 mm Radstand. © Hersteller

Technische Daten

Motoren: 1,2-l-R3-Benz.

Leistung: 110 PS/205 Nm

Antrieb: Vorderrad

Getriebe: 6 G man.

Preis: ab 25.590 €, Testwagen: 27.505 €

Klappbare Fond-Sitze, 597 - 2.126 l Lade-Volumen. © Hersteller

Der Toyota Proace City Verso ist die japanisch dekorierte Variante des Nützlingstrios aus dem Stellantis-Konzern, zu dem der Citroën Berlingo Van und der Peugeot Rifter gehören. Analog zu den beiden Genannten kann der Hochdachkombi auch eine Langvariante mit 4,743 Metern Außenlänge und sieben Sitzen sein.

Unkompliziert, übersichtlich, umfassend informativ. © Hersteller

Ebenso steht neben dem 1,2-Liter-Benziner mit 110 PS ein 1,5-Liter-Diesel mit 102 oder 130 PS und ein Vollelektriker mit 136 PS zur Wahl. Mit der Leistung des kleinvolumigen Dreizylinder-Ottos, sechsgängig manuell geschaltet, kommt man in der Stadt und ebenso auf dem Land sehr gut aus. Und der angegebene Verbrauch von 6,3 - 6,4 Litern pro 100 Kilometer ist kein Fantasiewert.