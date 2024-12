× Type 00: Jaguars Rückkehr aus dem Dornröschenschlaf

Jaguar legt einen Neustart par excellence hin und präsentiert sich als Luxusmarke in neuem Gewand.

Jaguar verbucht seit 2017 fallende Verkaufszahlen. Der enorme Wettbewerbsdruck und der zunehmende Fokus auf Elektrifizierung machten dem Automobilhersteller schwer zu schaffen. Diese neuen Entwicklungen führten schließlich zu einem Produktionstopp und schickten Jaguar in die ewigen Jagdgründe - beinahe. Denn: Jetzt geht es mit aller Kraft an die Wiederbelebung, wobei das Ziel klar ist: Die Traditionsmarke soll zurück ins Luxussegment!

Auf der Art Basel in Miami wurde ein erster Blick auf Jaguars neues Geschäftskonzept gewährt, genauer auf das Concept Car "Type 00". Der Name steht sowohl für den ausgerufenen Neuanfang als auch für die Umstellung auf eine emissionsfreie Zukunft. Jaguar will mit dieser Modellreihe die Elektromobilität mit einem luxuriösen Design verbinden. Die Reichweite des futuristischen Fahrzeugs wird auf 770 Kilometer geschätzt. Die Design-Elemente, wie die markanten Lichtelemente und die großen Schmetterlingstüren, sollen einen modernen und exklusiven Eindruck vermitteln.

Allerdings: "Type 00" wird nicht auf der Straße zu sehen sein, da es sich um eine Konzeptstudie handelt. Die erste Umsetzung der neuen Designsprache wird in Form eines viertürigen GT-Modells Ende 2025 erwartet. Zusätzlich plant Jaguar, die Palette mit einem Cross-over und einer Limousine im Stil des Bentley Flying Spur zu erweitern, die voraussichtlich in einer ähnlichen Preisklasse wie der Bentley - knapp unter 250.000 Euro - liegen werden. Jaguar setzt also voll auf Innovation und Luxus, um in Zukunft wieder voll konkurrenzfähig zu sein.