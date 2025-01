Achtung: Wichtiger Stichtag fällt am Dienstag für die Vignette

Wer sich eine digitale Vignette besorgen will, muss diese bis zum 14. Jänner bestellen, um ab dem 1. Februar sorgenlos auf den österreichischen Autobahnen fahren zu können.

Bis zum 31. Jänner 2025 gilt die Vignette von 2024 noch, egal ob als Pickerl oder digital. Die neue seegrüne Pickerl-Vignette ist sofort nach dem Kauf gültig. Bei den digitalen Vignetten sind einige wichtige Dinge zu beachten.

Anderes Gültigkeitsdatum

Wer sich die neue digitale Vignette online bestellen und ab dem 1. Februar nutzen will, muss dies bis zum Dienstag, den 14. Jänner, erledigen. Die bestellte Vignette gilt erst ab dem 18. Tag nach dem Online-Kauf. Der Grund dafür ist die Konsumentenschutzfrist, die auf Basis eines Gesetzes für alle Kunden bei Online-Käufen gilt.





Einen Ausweg gibt's

„Unsere Kundinnen und Kunden verfügen mittlerweile über eine sehr große Auswahl an Angeboten bei den Vignettenprodukten. So können alle Vorteile, die gerade die digitalen Vignetten bieten, unkompliziert genutzt werden. Wichtig ist und bleibt, sich rechtzeitig um eine gültige Vignette - egal, ob man klickt oder pickt - zu bemühen. Deswegen weisen wir auf den Stichtag 14. Jänner hin“, so ASFINAG-Geschäftsführerin Claudia Eder.

Wer sofort seine digitale Vignette nutzen will, für den gibt es auch eine Lösung. Die ASFINAG bietet bei den eigenen Verkaufsautomaten, bei ausgewählten Vertriebsstellen, an den sechs ASFINAG-Mautstellen, bei Trafiken und Tankstellen sowie bei den Partnern ÖAMTC, ARBÖ und ADAC auch die Möglichkeit, eine digitale Vignette zu kaufen. Diese gelten sogar sofort und benötigen keine Warterei.