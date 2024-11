Älteste Nadelfabrik der Welt ist pleite

Die Firma Schmauser musste Insolvenz anmelden.

„300 Jahre ist die Firma SCHMAUSER nun alt und damit die älteste Nadelfabrik weltweit“, heißt es stolz auf der Homepage. „Ziel des Unternehmens ist es, diesen Meilenstein noch lange zu überdauern.“ Nun droht der ältesten Nadelfabrik der Welt allerdings das Aus.

Die Firma Schmauser aus Schwabach in Bayern musste letzte Woche wegen drohender Zahlungsunfähigkeit Insolvenz anmelden. Die Zukunft des Traditionsbetriebs ist äußerst ungewiss. Mehr als 100 Mitarbeiter sind von der Insolvenz betroffen.

300 Jahre Tradition

Die Leonhard Schmauser Nadelfabrik wurde am 17. Oktober 1723 in Franken gegründet. In der Gründungszeit war die Firma noch eine reine Nadelfabrik, verkauft wurden Strick-, Näh- und Haarnadeln. Mit der industriellen Revolution wuchs die Nachfrage nach industriellen Nadeln und brachte die Erfolgsgeschichte des Unternehmens noch weiter ins Rollen. 1814 wurden jährlich 300 Millionen Nadeln hergestellt, von 270 Meistern, 218 Gesellen und über 1.000 Hilfskräften.

Im 20. Jahrhundert kamen die weltbekannten „Sigurd“-Nägel und zuletzt auch Präzisions- und Bauteile etwa für die Automobilindustrie hinzu. Zuletzt musste das Unternehmen aber mit der Corona- und der Energiekrise kämpfen. Zudem brach der Umsatz infolge des Dieselskandals ein.