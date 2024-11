Alps Resorts Nummer 1 bei Wachstum

Der führende Anbieter im Bereich der touristischen Beherbergung in Österreich, Alps Resorts, hat es mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 49,3 Prozent unter die 300 am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas geschafft und zählt somit zu den Spitzenreitern des Landes.

Laut einer aktuellen Erhebung der renommierten britischen Wirtschaftszeitung Financial Times und des international tätigen Informationsdienstleisters Statista GmbH zählt Alps Resorts zur Nummer eins beim Thema Umsatzwachstum unter den österreichischen Unternehmen. Mit der Betreibung von Ferienwohnungen und -häusern hat sich das Tiroler Unternehmen zum größten touristischen Unterkunftgeber hierzulande entwickelt.

Der heimische Betrieb hat es mit weiteren 300 europäischen Unternehmen auf die Liste der Europe’s Long-term Growth Champions 2025 geschafft, die von 2013 bis 2023 ein außergewöhnliches Wachstum gezeigt haben.

ALPS-RESORTS-Geschäftsführung: Gerhard Brix jun. (COO), Gerhard Brix (CEO), Thomas Payr (CMO) v. l. n. r. © Alps Resorts ×

Platz 4 in der Kategorie „Hospitality & Travel“

Bereits 2018 und 2019 konnte sich das Tiroler Tourismusunternehmen unter den „TOP 1.000“ in Europa platzieren. Nun schaffte Alps Resorts erstmals den Sprung an die Spitze der über 700.000 heimischen Unternehmen. Im europäischen Vergleich schaffte es Alps Resorts auf den 57. Platz, in der Kategorie „Hospitality & Travel“ sogar auf Platz vier.

„Diese renommierte Auszeichnung unterstreicht unsere beeindruckende Wachstumsentwicklung in den vergangenen Jahren, bestärkt die Position von Alps Resorts als heimischer Marktführer und bestätigt uns in unserer touristischen Expertise“, freut sich Alps-Resorts-CEO und Unternehmensgründer Gerhard Brix und

Alps-Resorts-Geschäftsführer Thomas Payr ergänzt: „Das erfolgreiche Wachstum der letzten Jahre basiert auf den umfangreichen Markt- und Produktkenntnissen von Alps Resorts sowie auf dem guten Gespür für Trends im Ferientourismus. Die jahrelange erfolgreiche Vermarktung von touristischen Resorts in Verbindung mit der hohen Weiterempfehlung von Gästen und Investoren hat uns innerhalb kurzer Zeit zum Marktführer in Österreich gemacht.“ Mittlerweile umfasst das Angebot von Alps Resorts rund 1.500 Unterkünfte in mehr als 40 Ferienresorts.

Zukunft: 2025 knacken der 70 Millionen-Umsatzgrenze

In den kommenden Jahren plant das Tiroler Unternehmen weitere Expansionen in Österreich, Südtirol und in den deutschen Alpin-Regionen. „Dabei ist es uns wichtig, in den jeweiligen Destinationen für neue und individuelle Angebotsvarianten zu sorgen – wir wollen nicht ‚more of the same‘ sein“, so Payr. Um die Position als Marktführer in der österreichischen Beherbergungsbranche beizubehalten, fokussiert sich Alps Resorts auf zwei Säulen: die Entwicklung neuer Projekte in Regionen mit noch nicht voll entwickeltem Tourismus und gezielte Übernahmen bestehender Betriebe.Für das Jahr 2025 rechnet Payr mit einem Umsatzwachstum von 20 Prozent, womit Alps Resorts erstmals in der Firmengeschichte die 70-Millionen-Euro-Umsatzgrenze überspringt.