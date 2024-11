AUA-Mutter Lufthansa will in Verwaltung Jobs streichen

Laut Bericht des deutschen "Manager Magazin" sollen Sparpläne bis Jahresende ausgearbeitet sein

Die AUA-Mutter Lufthansa soll im Rahmen ihres Fitnessprogramms für die Kernmarke Lufthansa Airlines rund ein Fünftel der Arbeitsplätze in der Verwaltung streichen, schreibt das "Manager Magazin". Die Rede sei von 20 Prozent weniger Personal, das wären rund 400 Stellen, die über Fluktuation und Automatisierung wegfallen sollten, so das Medium am Donnerstag unter Berufung auf Pläne von Konzernchef Carsten Spohr und Bereichsvorstand Jens Ritter.

Die Pläne sollen bis Ende des Jahres ausgearbeitet sein. Außerdem soll am Einkauf gespart und das Geschäft mit Geschäftsreisen wiederbelebt werden.

Turnaround-Programm

Damit wolle der Konzern dem Verfall des Betriebsergebnisses bei Lufthansa Airlines entgegenwirken, hieß es in dem Bericht. Nach 854 Mio. Euro im Jahr 2023 werde die Kernmarke in diesem Jahr voraussichtlich keinen operativen Gewinn machen. "Eine interne Hochrechnung warnt vor 800 Millionen Euro Betriebsverlust im Jahr 2026, wenn jetzt alles weiterläuft wie bisher."

Die Lufthansa war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Ob die Pläne auch für Töchter wie die AUA gelten sollen, war vorerst auch offen. Eine APA-Anfrage bei Austrian blieb kurzfristig am Donnerstagvormittag unbeantwortet.

Spohr hatte das sogenannte Turnaround-Programm für Lufthansa Airlines Ende Oktober vorgestellt. Es soll bis 2028 eine Verbesserung des Betriebsergebnisses von brutto 2,5 Mrd. Euro bringen. Zu zwei Dritteln soll das durch Kostensenkungen und zu einem Drittel durch mehr Umsatz erzielt werden.