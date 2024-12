Autofahren wird teurer

Teurer wird 2025 die Autobahnvignette, die heuer die Farbe Seegrün trägt. Aber auch das Autofahren selbst wird auch teurer, da die CO2-Steuer in Österreich planmäßig weiter erhöht wird.

Wien. 2025 wird für die Autofahrer teurer. Der Preis der Autobahnvignette wird ebenso erhöht wie die CO2-Steuer, was sich wiederum auf den Benzinpreis auswirken wird. Bei der Bahn findet eine Neverending-Story ein Ende: Nach 24 Jahren Bauzeit steht im kommenden Jahr die Inbetriebnahme der Koralmbahn auf dem Programm.

Seegrüne Autobahnvignette für 103,80 Euro

Teurer wird 2025 die Autobahnvignette, die heuer die Farbe Seegrün trägt. Der Preis wird demnach um 7,7 Prozent angehoben und kostet somit 103,80 Euro. Wie alle Mauteinnahmen werden auch die Erlöse aus dem Vignettenverkauf aber wieder in Betrieb, Bau, Erhaltung und Verkehrssicherheit im 2.265 Kilometer umfassenden österreichischen Autobahnen- und Schnellstraßennetz investiert, versicherte die Asfinag.

CO2-Steuer steigt

Aber auch das Autofahren selbst wird auch teurer, da die CO2-Steuer in Österreich planmäßig weiter erhöht wird. Ab Jänner 2025 steigt der CO2-Preis dann von derzeit 45 Euro auf 55 Euro pro Tonne. Als Gegensteuerungsmaßnahme wird dafür der Klimabonus erhöht.

Außerdem wird es wieder zu Steigerungen bei der Normverbrauchsabgabe (NoVA) und der motorbezogenen Versicherungssteuer (mVSt) kommen. Die mVSt erhöht sich für fast alle Neuzulassungen um etwa 35 Euro jährlich, während die NoVA von den CO2-Werten in den Fahrzeugpapieren abhängt.

Sanierung der Luegbrücke auf der Brennerautobahn

Ab Anfang 2025 beginnt die umfassende Sanierung der Luegbrücke auf der Tiroler Brennerautobahn (A13). Während der Bauarbeiten wird der Verkehr zu einem überwiegenden Teil einspurig in beide Richtungen geführt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führen kann. Für rund 170 Tage im Jahr wurde aber zuletzt eine Zweispurigkeit angekündigt. Die Autobahnbetreiber Asfinag bereitete in Zusammenarbeit mit dem Land Tirol zudem weitere Maßnahmen vor, um die Auswirkungen auf den Verkehr zu minimieren. So waren etwa auch 15 zusätzliche Lkw-Fahrverbotstage vorgesehen.

Koralmbahn geht in Betrieb

Bei der Bahn sollte 2025 eine Neverending-Story mit einem Happy-End zu Ende gehen: Im Dezember haben die ÖBB die Inbetriebnahme der Koralmbahn auf dem Programm - nach einer Bauzeit von 24 Jahren. Die Hochleistungstrecke zwischen Graz und Klagenfurt ist Teil der neuen Südbahnstrecke. 50 von 130 Kilometer der neuen Bahn verlaufen in Tunneln, 33 davon im Herzstück der Strecke, dem Koralmtunnel. Die Fahrzeit zwischen Graz und Klagenfurt soll bei schnellen Verbindungen auf 45 Minuten fallen.

Auch das Klimaticket wird ab dem 1. Jänner 2025 teurer. Der Preis für die Jahreskarte steigt dem Umweltministerium zufolge von 1.095 Euro auf 1.179,30 Euro. Dies entspricht einer Erhöhung von 7,7 Prozent.