Beliebtes Traditions-Gasthaus sperrt zu

Man müsse aus "wirtschaftlichen Gründen" schließen, berichtet die 40-jährige Wirtin.

Oberösterreich. Ende Juli schließt das Traditions-Gasthaus Dannerwirt in Anitzberg (Hagenberg) seine Pforten – und das für immer. "Schweren Herzens müssen wir aus wirtschaftlichen Gründen schließen", sagt die 40-jährige Wirtin gegenüber "Mein Bezirk". Margot Mitterlehner führt den Betrieb gemeinsam mit ihrem Ehemann Heinz. Das Haus ist seit 1920 im Familienbesitz. Mitterlehner betreibt das Gasthaus in der vierten Generation.

Traditionsgasthaus. Der Dannerwirt ist seit dem 18. Jahrhundert (1788) ein beliebter Treffpunkt für Hungrige. Jetzt muss das Gasthaus zusperren. Margot Mitterlehner hat sehr positive Erinnerungen an ihre vergangenen 15 Jahre als Gastwirtin, wie sie gegenüber "Mein Bezirk" sagt: "Wir hatten hier immer nette Menschen – zu unseren Stammgästen haben wir schon eine freundschaftliche Beziehung, sie kommen seit 45 Jahren jeden Mittwoch und ich bin mir sicher, dass der Kontakt zu ihnen auch nach unserer Schließung aufrecht bleiben wird."

Familie Mitterlehner bot auch ein Catering-Service an. Der Dannerwirt verfügte über 190 Sitzplätze und war regelmäßig Austragungsort zahlreicher Feierlichkeiten. Noch ist unklar, wie es mit den Räumlichkeiten des Gasthauses weitergehen wird. Noch gäbe es "keine genauen Pläne" diesbezüglich, so die Wirtin. "Wir wollen vorerst noch alles so stehen lassen, wie es jetzt ist", sagt Margot Mitterlehner.