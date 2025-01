Benko droht Verlegung in eine Mehrbett-Zelle

Gefallener Immo-Tycoon weiter im Gefängnis

Rene Benko ist tief gefallen. Als diese Woche für den Pleitier die Handschellen klickten, begann eine neue Zeitrechnung. So schaut jetzt sein Knast-Alltag aus. Mindestens zwei Wochen wird er in U-Haft verbringen und damit ein ganz anderes Leben führen als vorher.

"Dringender Tatverdacht"

Benko muss sich an seinen Knast-Alltag gewöhnen. Derzeit sitzt er noch in einer videoüberwachten Einzelzelle, sollten in der überbelegten Justizanstalt Josefstadt noch weitere "Neuzugänge" dazukommen, droht dem Immo-Spekulanten eine Verlegung in eine Mehrbett-Zelle. Auch beim Essen muss sich der 47-Jährige umgewöhnen. Statt Luxus gibt es Tagwache um 6 Uhr Früh, Besuch nur wen es der Staatsanwalt erlaubt.