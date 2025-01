× Billa: YouTube-Superstar MrBeast erobert jetzt Österreich – mit Schokolade!

Ab sofort bereichert die Schokoladenmarke Feastables des weltweit bekannten YouTubers MrBeast das Sortiment von Billa und BillaPlus. Feastables gibt es in vier Sorten: Milk Crunch, Almond, Peanut Butter und Milk Chocolate

© Billa AG ×

Auch im neuen Jahr bleibt Billa am Puls der Zeit und überrascht seine Kundinnen und Kunden mit Trends und innovativen Produkten. Ein ganz besonderes Highlight gibt's ab sofort in den heimischen Billa-Regalen - die Schokolademarke Feastables, des bekannten US-YouTubers MrBeast ist in den vier Sorten - Milk Crunch, Almond, Peanut Butter und Milk Chocolate im heimischen Lebensmittelhandel erhältlich.

© Billa AG ×

„Wir freuen uns sehr, die köstlichen Feastables-Schokoladen von MrBeast exklusiv nach Österreich zu bringen. Bei BILLA setzen wir auf Innovation und möchten das Einkaufserlebnis unserer Kund:innen kontinuierlich bereichern. Mit den vier Sorten ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei", freut sich Zdeslav Jolic, Billa Einkaufsleiter mit seinem Team.

© Billa AG ×

Mit über 300 Millionen Abonnent:innen ist MrBeast der unangefochtene US-amerikanische YouTube-König – und jetzt bringt er seine mega-beliebten Schokoladen auch nach Österreich! Fans können sich auf den ultimativen Genuss freuen. Schnell zugreifen!