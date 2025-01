DANKÜCHEN bietet 75 neue Arbeitsplätze in Österreich

Beim oberösterreichischen Küchenhersteller DANKÜCHEN mit insgesamt rund 400 Beschäftigten ist die Produktion dank starker Nachfrage auch 2025 gut ausgelastet. An den Standorten in Gallneukirchen und Linz werden jedes Jahr rund 30.000 Küchen gefertigt.

Die gute Auslastung der Produktion ist das Ergebnis eines konsequenten Wachstumskurses. Das höchste Gut des Unternehmens sind die DAN-Exklusivstudios: 150 sind es in Österreich, weitere 100 im Ausland.

Der oberösterreichische Küchenhersteller betreibt 150 DAN-Exklusivstudios in Österreich. © Danküchen ×

Mit der anhaltend hohen Nachfrage, der guten Auslastung in der Produktion und den Expansionsschritten wächst auch die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Zusätzliches Personal wird sowohl für Positionen am Hauptsitz in Linz als auch für die weiteren Produktionsstätten in Oberösterreich sowie für die DAN-Exklusivstudios in allen Bundesländern österreichweit aufgenommen.

Ewald Marschallinger, Geschäftsführer von DANKÜCHEN. © Danküchen/Ludwig Pullirsch ×

„Die Nachfrage nach unseren Qualitätsküchen aus Oberösterreich ist anhaltend hoch. Deshalb bauen wir unsere Kapazitäten aus und nehmen 2025 insgesamt rund 75 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf“, erklärt Ewald Marschallinger, Geschäftsführer von DANKÜCHEN.

DANKÜCHEN sucht aktuell in vielen Bereichen – von der Planung und Montage über den Kundendienst bis zum Finanzbereich – neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

• In den internen Bereichen bzw. direkt bei DANKÜCHEN sind aktuell rund 15 Stellen offen. Zusätzlich sind 10 Schlüsselkräfte pensionsbedingt nachzubesetzen.

• In den Bereichen Planung und Verkauf in den DAN-Studios in ganz Österreich werden aktuell rund 50 Planerinnen und Planer mit Fokus auf Innenarchitektur und Einrichtungsplanung, sowie Küchenverkäuferinnen und -verkäufer gesucht.

Stellenangebote und weitere Informationen sind auf https://karriere.dan.at/