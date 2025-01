Der Jänner wird vegan - pflanzenbasierte Ernährung

Der Veganuary motiviert weltweit, im Jänner vegan zu leben. Die pflanzliche Küche eröffnet eine Welt neuer Aromen und überraschender Geschmackserlebnisse. ine Chance, neue Rezepte zu entdecken, Tierwohl zu fördern und Umwelt sowie Gesundheit positiv zu beeinflussen. Probieren Sie es aus!

Von herzhaften Bowls über internationale kulinarische Einflüsse bis hin zu raffinierten Gerichten – die pflanzliche Küche ist so vielseitig und die Zutaten dafür findet man im heimischen Lebensmittelhandel.

Eine aktuelle Umfrage von Spar mit Marketagent zeigt, worauf die Österreicher im Jänner verzichten könnten:Ganz oben auf der Liste der verzichtbaren Dinge stehen Alkohol (87,8%) und Gaming/Spielekonsolen (84,9%), während Handy/Smartphone (22,8%) und vor allem Zeit mit der Familie und Freunden (13,0%) als unverzichtbar empfunden werde. Besonders interessant rund um den Veganuary: Gut jedeund jeder zweite Befragte könnte einen Monat lang Fleisch und tierische Produkte vom Ernährungsplan streichen. Einen veganen Lebensstil führen bereits 3,5 % der Befragten. Frauen zeigen sich offener für den Veganuary als Männer: 60,3% der weiblichen Befragten wären bereit sich vegan zu ernähren, im Vergleich zu 49,3% der Männer.

"Unser Sojahaus"-Gründer Kevin Wagner und Sabrina Leitner © Melanie Lindner ×

Dreierlei Bio-Tofu

Im Spar-Sortiment finden sich aktuell fast 4.000 vegane Produkte und rund 200 Artikel unter der vegan/vegetarischen Spar-Marke Spar-Veggie.

Ein wesentlicher Bestandteil der veganen Ernährung bildet der Tofu. 2022 gründeten Kevin Wagner und Sabrina Leitner "Unser Sojahaus". Sie produzieren Tofu-Produkte aus heimischen Sojabohnen in Bio-Qualität. Das Sojao-Tofu-Trio findet man unter Young & Urban by Spar:

Young & Urban by Spar: Dreierlei Bio-Tofu © Sarah-Helmanseder ×

Geräuchert: Mit einer hauseigenen Gewürzmischung mariniert und behutsam über Buchenholz geräuchert.

Eingelegt: In Würfel geschnittener Naturtofu, verfeinert mit ausgewählten Gewürzen und Salz, eingelegt in Sonnenblumenöl – tolle Alternative zu Feta.

Geselcht: Pikant und würzig mit intensiver Rauchnote – pflanzliche Alternative zu Speckwürfeln.

Bis zu 800 vegane Artikel findet man in den Hofer-Filialen. © Hofer ×

Veganes Sortiment zu günstigen Preisen

Der Jänner steht auch beim Lebensmitteldiskonter Hofer wieder ganz im Zeichen der Pflanzenpower. Im Zuge der Veganuary-Initiative möchte Hofer seine Kundinnen und Kunden dazu inspirieren, in diesem Zeitraum eine vegane Ernährung auszuprobieren und auf tierische Produkte zu verzichten. Sie finden rund 800 vegane zertifizierte Artikelsorten übers Jahr verteilt - vom Bio-Soja-Drink über vegane Kaminwurzerl bis hin zu veganem Bio-Sugo.

Der „Veganuary“ lädt dazu ein, die eigene Ernährung etwas bewusster zu gestalten und zeitgleich auf Tier und Umwelt zu achten. Eine Vielzahl an Studien hat bereits gezeigt: Pflanzliche Lebensmittel tragen zum Umwelt- und Klimaschutz bei und reduzieren damit den CO₂-Fußabdruck jeder und jedes einzelnen. Außerdem bietet eine ausgewogene pflanzliche Ernährung eine gute Nährstoffversorgung, da sie reich an Ballaststoffen, Vitaminen, Mineralstoffen und Antioxidantien ist. Darüber hinaus lässt Hofer zum Vaganuary die Preise purzeln und bietet viele vegane Produkte um bis zu 32 % günstiger an.

In den Hofer-Filialen findet man eine vielfältige Auswahl an veganen Produkten unter Eigenmarken wie beispielsweise „MyVay“, „MyVay Bio“, „Just Veg!“, Rettenswert, „Bio natura“ und "Zurück zum Ursprung".