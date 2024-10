Disney-Hammer lässt Fans zittern: So teuer wird Micky Maus

Die Preise machen einfach vor nichts halt.

Disney-Fans müssen jetzt ganz stark sein. Die Preiserhöhungen machen vor nichts halt - auch nicht vor Micky Maus und Co. Erst hatte der Streaming-Gigant Netflix die Preisschraube angezogen, jetzt zieht Konkurrent Disney nach und greift in den Geldbeutel der Kunden.

Die Preise

Das sind die neuen Angebote von Disney:

- Bis zum 27. September konnten sich Streaming-Fans noch für einen Monatspreis von 3,99 Euro bei Disney+ anmelden.

- Der günstige Preis gilt allerdings nur für drei Monate.

- Das Jahresabo ist für 109,90 Euro zu haben (allerdings nur bis 16. Oktober).

Ab dann wird es teurer

Im Prinzip bleiben die Preise also erstmal gleich. Bestandskunden zahlen nämlich schon jetzt so viel für den PayTV-Kanal von Disney. Warum wird dann alles teurer? In Kürze steigen die Preise wieder. Disney+ erklärt: „Die Ersparnis bezieht sich auf den aktuellen Preis von 109,90 Euro gegenüber dem neuen Preis für das Premium-Abo von 139,90 Euro.“ In Bezug auf das Angebot, das bis zum 27. September, teilte der Streaminganbieter: „Nach 3 Monaten wird dir auf monatlicher Basis der jeweils geltende Premium-Preis von 13,99 Euro in Rechnung gestellt, sofern du nicht vor diesem Zeitpunkt kündigst.“ Das Jahresabo erhöht sich für Neukunden dann ab dem 17. Oktober 2024.