Ehemals jüngster Gründer verkauft Start-up um Millionen

Lechner hat das Unternehmen mit 14 Jahren gestartet und mit 21 Jahren nun verkauft

Der ehemals jüngste Unternehmer Österreichs, Moritz Lechner (21), verkauft mit seinem Geschäftspartner Christopher Pollak (28) das Start-up New Fluence an die Internationale Agenturgruppe 1SP Agency um einen Millionenbetrag. Als 14-Jähriger startete Lechner Freebeebox, aus dem im Jahr 2021 New Fluence hervorging. Das Unternehmen automatisiert die Abwicklung von Micro-Influencer-Marketingkampagnen.

Das Start-up erwirtschaftete zuletzt mit 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen knapp siebenstelligen Betriebsgewinn (Ebit). Laut Branchenkreisen soll der Kaufpreis rund 5 Mio. Euro betragen. Zu den Kunden von New Fluence zählen Auftraggeber wie beispielsweise Coca-Cola, Beiersdorf, C&A oder Waterdrop. Lechner und Pollak bleiben auch nach dem Firmenverkauf bei New Fluence an Bord und werden sich um das weitere internationale Wachstum kümmern.