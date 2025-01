Eier-Engpass in Österreich: Supermärkte mit leeren Regalen

Die Vogelgrippe und eine späte Eierproduktion gelten als Hauptursachen für weniger Importe und eingeschränkte Verfügbarkeit.

In vielen heimischen Supermärkten ist das Angebot an Hühnereiern derzeit stark eingeschränkt - zum Teil mit leeren Regalen. Besonders betroffen: Eier in Bio- und Freilandqualität. Trotz der Engpässe seien laut Einzelhändlern aber keine Hamsterkäufe notwendig.

Eine Sprecherin von Spar erklärte dem ORF, dass es zwar zu Ausverkaufssituationen käme, diese jedoch nur von kurzer Dauer seien - die Situation entspanne sich bereits wieder. Eine erhöhte Nachfrage von Bio-Eiern habe man ebenso bei Hofer bemerkt: "Die Plätze für Biolegehennen in Österreich sind begrenzt, weshalb temporäre Engpässe nicht ausgeschlossen werden können."

Auch Lidl und REWE leiden unter der eingeschränkten Verfügbarkeit. "Trotz einer hohen Eigenversorgung ist die Verfügbarkeit in Österreich aktuell tatsächlich eingeschränkt", hieß es vonseiten Lidls, wo bis spätestens Ostern eine Entspannung erwartet wird. "Um flächendeckend Eier anbieten zu können", gleicht REWE punktuelle Engpässe aus, wie es von offizieller Seite hieß.

Vielseitige Ursachen

Die Ursachen für den Engpass sind vielfältig. So wurden in Kärnten die Legehennen aufgrund des späten Osterfests 2024 später ausgetauscht - und die jungen Hennen legen noch nicht genügend Eier. Und in Salzburg ist ein großer Teil der Legehennen wegen der Vogelgrippe weiterhin in Quarantäne, wobei man davon ausgeht, dass sich die Situation wieder verschlechtern könnte.

Die regionalen Ausfälle drücken die österreichweite Eierproduktion erheblich. Doch auch bei den Importen sieht es derzeit nicht gut aus: Aufgrund der Vogelgrippe in vielen europäischen Ländern gibt es einen verringerten Importdruck. Der Geflügelreferent der Landwirtschaftskammer, Martin Mayringer, erläuterte, dass die Importe aus dem Ausland im Sinken begriffen sind, da dort ebenfalls viele Legehennen ausfallen.

Allein in Polen mussten über 1,3 Millionen Legehennen aufgrund der Seuche getötet werden, während in Italien rund 800.000 Tiere der Vogelgrippe zum Opfer fielen. Wegen dieses hohen Ausfalls in der Produktion ist eben auch Österreich vom eingeschränkten Importhandel betroffen.