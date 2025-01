Emirates hebt mit modernisierter Boeing 777 ab

Die neu gestalteten Emirates Boeing 777 mit Premium Economy landen ab sofort in Wien. Mit der Einführung des modernisierten Flugzeugmodells ist Emirates die einzige Fluggesellschaft, die den Flughafen Wien mit einem Vier-Klassen-Flugzeug bedient.

Wien ist neben Genf, Zürich und Brüssel die vierte Stadt im europäischen Streckennetz der Fluggesellschaft Emirates, die mit der modernisierten Boeing 777 angeflogen wird. Das umgebaute Flugzeugmodell mit Premium Economy wird einmal täglich am Flughafen Wien landen. Von Dubai aus können derzeit 20 weitere Ziele mit der Premium Economy erkundet werden, darunter Sydney und Melbourne.

"Die Entscheidung, Wien mit der neuen Boeing 777 anzufliegen, ist ein klares Bekenntnis zur Stärke unseres Standorts. Als eines der pünktlichsten Drehkreuze Europas bieten wir erstklassige Verbindungen und Services für Reisende aus aller Welt. Emirates setzt mit der hochqualitativen Premium Economy neue Maßstäbe und stärkt damit nicht nur unsere Zusammenarbeit, sondern auch Wiens Position als leistungsstarken Hub im globalen Luftverkehr“, erklärt Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Die preisgekrönte Premium Economy in der Boeing 777 von Emirates verfügt über vier Kabinenkassen mit acht Suiten in der First Class, 40 Business Class-Sitze in 1-2-1-Konfiguration, 24 geräumige Premium Economy-Sitze und 256 ergonomisch gestaltete Economy-Sitze.

Flighafen Wien-Vorstand Julian Jäger mit Emirates Country Managerin Österreich Elisabeth Zauner © Vienna Airport ×

In einer Emirates Boeing 777 mit vier Klassen sind die 24 Premium Economy-Sitze in einer 2-4-2-Anordnung mit 6-fach verstellbaren Kopfstützen für zusätzlichen Komfort und Platz angeordnet – was sie zur idealen Wahl für Geschäfts- und Urlaubsreisende macht.

Die 40 Sitze in einer 1-2-1-Konfiguration gewährleisten, dass alle Business Class Reisende direkten Zugang zum Gang haben. Jeder Sitz lässt sich in ein komfortables, flaches Bett verwandeln, das bis zu zwei Meter lang ist und über eine gepolsterte Kopfstütze für zusätzlichen Komfort verfügt. Der 23-Zoll-HD-Bildschirm, einer der größten in der Luftfahrt, sorgt für ein ultimatives Unterhaltungserlebnis an Bord.

Emirates Boeing 777: Neue Premium Economy © oe24 ×

Im Rahmen des größten bekannten Flottenumrüstungsprojekts hat Emirates bisher zehn modernisierte Boeing 777-Flugzeuge in Dienst gestellt, die derzeit nach Genf, Zürich, Brüssel, Haneda, Riad, Kuwait, Dammam und Chicago fliegen.

„Der Einsatz der neu gestalteten Emirates Boeing 777-Flugzeuge auf Flügen nach Wien bekräftigt unser Engagement für den österreichischen Markt. Damit bauen wir unser „Fly Better“ Versprechen für österreichische Reisende weiter aus und stellen sicher, dass wir ihnen noch mehr Komfort und Auswahl, abgestimmt auf ihre individuellen Bedürfnisse, bieten können", betont Elisabeth Zauner, Emirates Country Managerin Österreich.