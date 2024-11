Exklusiv! Die "Iconic Candle Collection" von McDonald's ist da

McDonald's hat das Geheimnis um seine neue "Limited Edition" endlich gelüftet und eine exklusive Duftkerzen-Linie mit drei Varianten auf den Markt gebracht: Apfeltasche, McFlurry und Pommes.

Der Weihnachtszauber liegt bereits in der Luft - nicht nur zu Hause und auf den bunten Weihnachtsmärkten, sondern auch in allen McDonald's-Filialen Österreichs. Denn seit heute gibt es dort die lang ersehnte "Iconic Candle Collection" - exklusiv für Mitglieder! Dabei handelt es sich um eine "Limited Edition" von sinnbetörenden Kerzen in drei verschiedenen Duftrichtungen: Apfeltasche, McFlurry und Pommes.

So können eingefleischte Fans ab sofort die Aromen der beliebten McDonald's-Produkte mit zu sich nach Hause nehmen. Alle drei Kerzen sind mit Mäci-Membership erhältlich und können gegen 30 Punkte oder kostenlos im Tausch mit einem Gutschein zum McMenü erworben werden - solange der Vorrat reicht.

Exklusive Produkte für exklusive Kunden

Die Duftkerzen versprechen jedenfalls ein einzigartiges Erlebnis. Während die "Apfeltasche"-Kerze einen warmen Duft nach Apfel und Zimt verströmt, sorgt auch die "McFlurry"-Kerze mit feiner Vanillenote für das perfekte Wohlfühl-Gefühl. Besonderes Aufsehen erregt allerdings die "Pommes"-Kerze mit dem herzhaften Duft frisch gebratener Kartoffeln.

Abgerundet wird die Sonder-Kollektion durch drei Hörspiele, die eigens für jeden Duft aufgenommen wurden. In Zusammenarbeit mit den österreichischen Autoren Stefan Slupetzky, Valerie Fritsch und Vea Kaiser die für Spannung, Witz und Nostalgie sorgen.