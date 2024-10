Fake! So erkennen Sie diese Klarna-Betrugsmasche

Warnung vor Phishing-Mails: Darauf sollten Klarna-Kunden jetzt besonders achten.

Der deutsche Bundesverband der Verbraucherzentralen hat diese Woche eine Warnung an alle Klarna-Kunden ausgesprochen. Eine betrügerische E-Mail, getarnt als Nachricht des schwedischen Zahlungsanbieters "Klarna", trägt den Betreff "Erinnerung zur Reaktivierung Ihres Lastschriftmandats". Es wird eindringlich davon abgeraten, auf dieses "Phishing" zu reagieren.

In der Nachricht wird der Empfänger unpersönlich und falsch angesprochen "Sehr geehrter Kundin", was bereits alle Alarmglocken aufschreiben lässt - ein seriöses Unternehmen wie Klarna wendet sich direkt an seine Kunden. Weiters wird behauptet, dass das "Lastschriftmandat" noch am selben Tag ablaufe, was zu Problemen bei künftigen Zahlungen führen könne. Um dies zu vermeiden, sollen die Nutzerinnen ihre Daten über einen bereitgestellten Button erneuern. Auch diese Aufforderung würde von Klarna detailreicher und vor allem zeitgerechter formuliert werden.

Die unpersönliche Ansprache und die unseriöse Absenderadresse allein sind also schon klare Indizien für einen Phishing-Versuch. Betroffene Nutzer sollten daher besonders vorsichtig sein, sodass die Eingabe ihrer sensiblen Daten nicht in die falschen Hände gelangt. Statt auf die Links in der E-Mail zu klicken, wird empfohlen, derartige Informationen direkt über das offizielle Klarna-Konto auf der Website zu überprüfen.