GEDESAG errichtete 27 neue Wohnungen in Kirchberg am Wagram

Der erste Bauabschnitt für 27 Mietwohnungen mit Kaufoption in der Neustifter Straße in Kirchberg am Wagram wurde erfolgreich abgeschlossen.

Gedesag konnte den ersten Mietern bereits die Schlüssel im Rahmen einer kleinen Feier überreichen. Einige Wohnungen im Bauabschnitt 1 stehen noch zur Verfügung. Weiters wird auch schon der zweite Bauabschnitt realisiert, der weitere 27 Wohnungen, als auch sechs Reihenhäuser umfasst.

Das Bauprojekt in der Neustifter Straße, nahe dem Bahnhof, umfasst ein Wohnhaus mit vier oberirdischen Stockwerken und einem Kellergeschoss. Unterschiedliche Grundrisse und ein vielfältiger Größenmix bieten Wohnungen für verschiedenste Bedürfnisse – von kompakten 2- und 3-Zimmer-Wohnungen bis hin zu einer großzügigen 4-Zimmer-Wohnung. Jede Einheit verfügt über private Freiräume wie Terrassen, Balkone oder Loggien. Der energieeffiziente Bau im Niedrigenergiestandard nutzt Fernwärme mit Fußbodenheizung und eine zentrale Wohnraumlüftung für ein angenehmes Wohnklima. Mit Förderungen schafft man leistbaren WohnraumAnlässlich der feierlichen Schlüsselübergabe an die ersten Mieter betont LAbg. Christoph Kaufmann, der in Vertretung für LH Johanna Mikl-Leitner: „Die Entscheidung der Wohnungswahl und wo ich mein Zuhause gründe, ist eine der wesentlichsten Fragen im Leben jedes Menschen. Daher ist es uns in Niederösterreich so wichtig, diese Entscheidung mit den Mitteln der Wohnbauförderung zu erleichtern und die Schaffung von passendem Wohnraum für jede Generation zu ermöglichen.“Freie Wohnungen finden Sie auf www.gedesag.at oder gleich anrufen: Tel. 02732 / 83393