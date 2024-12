›Grünster‹ Billa trägt fünf Umweltzertifikate

Billa setzt mit der Neueröffnung des „grünsten“ Billa Marktes in Wien 22 neue Nachhaltigkeitsmaßstäbe für den Lebensmittelhandel. Innerhalb von nur sechs Monaten wurde der über 30 Jahre alte Billa-Standort in der Pilotengasse in Wien-Donaustadt durch einen modernen, klimaresilienten Neubau ersetzt.

Das neue Gebäude wurde klimaschonend errichtet – Wände und Decken sind aus zertifiziertem Holz. Die Energieversorgung des nunmehr nachhaltigsten Marktgebäudes der Rewe-Group erfolgt über eine Photovoltaik-Anlage und Wärmepumpe. Auf rund 3.900 m² Grundstücksfläche wurde ein Markt geschaffen, der nicht nur den neuesten Stand der Technik nutzt, sondern aktiv zur Förderung der Energiewende und des Klimaschutzes beiträgt.

„Wir sind fest entschlossen, als Konzern bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen – und dieser neue Billa Markt zeigt, dass wir nicht nur reden, sondern handeln. Mit zertifizierten Holzbaustoffen, innovativen Begrünungselementen und dem Einsatz erneuerbarer Energien setzen wir neue Maßstäbe im Sinne der Nachhaltigkeit und gestalten die Zukunft des österreichischen Handels als Pionier aktiv mit. Fünf Zertifizierungen u.a. ÖGNI in Platin oder Klimaaktiv in Gold bestätigen den Erfolg unserer Maßnahmen und machen diesen Markt zu einem echten Vorbild für die Branche. ÖGNI in Platin bestätigen höchste ökologische Standards“, betont Rewe-Vorstand Marcel Haraszti.

Aus vier Bäumen wurden 23; grüne Parkplätze

Nicht nur die Bauweise beeindruckt, auch das Außengelände wurde mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit umgestaltet. Robert Nagele, Billa Vorstand Immobilien: „Ein Drittel der ehemaligen Parkplätze wurde in grüne Flächen umgewandelt, und anstelle von vier Bäumen wachsen nun 23 Bäume am Standort. Durch die Reduktion der versiegelten Fläche um die Hälfte kann Regenwasser besser versickern. Gleichzeitig bieten die neuen Blühflächen wertvolle Lebensräume für Insekten und Tiere. Diese Maßnahmen orientieren sich an den Richtlinien des Billa Begrünungshandbuchs, das ökologische Standards für die Gestaltung von Standorten vorgibt und mit Fachexperten erarbeitet wurde.“

„Schwammstadt-Prinzip“ für mehr Wasserspeicherung

Ein Highlight der Begrünung ist die Anwendung des sogenannten „Schwammstadt-Prinzips“, bei dem spezielles Substrat angewendet wird. Dieses speichert Regenwasser und ermöglicht so die Bewässerung der Pflanzen mit minimalem Aufwand. Ein innovatives System leitet das Regenwasser gezielt zu den Bäumen und trägt so zu einer umweltfreundlichen Wasserbewirtschaftung bei.

Energieversorgung aus Photovoltaik und Wärmepumpe

Die Stromversorgung des neuen Billa Marktes in der Wiener Pilotengasse erfolgt weitgehend durch die auf dem Dach und dem Carport installierten Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von 141,5 kWp. Wird doch zusätzlicher Strom benötigt, wird dieser ausschließlich aus 100 % Grünstrom bezogen. Ein Energiespeicher sorgt für die Ausgleichung von Stromspitzen. Die Wärmebereitstellung im Verkaufsraum erfolgt über die Wärmerückgewinnung der Kälteanlage bzw. eine Wärmepumpenanlage über Betonkernaktivierung

Vielfältiges Sortiment mit Fokus auf Regionalität und Nachhaltigkeit

Der Verkaufsraum wurde von 630 m² auf 990 m² erweitert, um den Kundinnen und Kunden eine noch größere Auswahl an frischen, saisonalen und regionalen Produkten zu bieten. Ein besonderer Fokus liegt auf Produkten aus Wien und Umgebung sowie einer breiten Auswahl an pflanzlichen Artikeln und Fleischprodukten in Tierwohl-Qualität. Frischfleisch wird bei Billa an allen Standorten zu 100 % aus Österreich angeboten, so auch hier. Wer sich zur Sortimentsvielfalt beraten lassen will, dem stehen die Billa-Marktmanagerin Maja Antic und ihre 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Ein weiteres Highlight ist die Unverpackt-Station, die in Zusammenarbeit mit Lunzers Maß-Greißlerei aus der Wiener Leopoldstadt ein breites Sortiment an unverpackten, Bio-Produkten bietet. „Kunden können dort alles von Flocken über Nüsse bis hin zu Gewürzen in genau der Menge abfüllen, die sie benötigen. So wird nicht nur Verpackungsmaterial gespart, sondern auch Lebensmittelverschwendung minimiert“, schildert Billa Marktmanagerin Maja Antic. Zudem lädt eine Ottakringer Fassbier-Station zum Selberzapfen in Mehrwegflaschen ein. Kartoffeln und Zwiebeln etwa gibt es in offenen Schütten.

Billa Pilotengasse spendet Lebensmittel an Food Point und Caritas

Seit 1999 spendet Billa Lebensmittel aus seinen Märkten und Lagern. Im Jahr 2023 spendete Billa Waren im Wert von insgesamt 50 Millionen Euro. Jeder Billa und Billa Markt in Österreich hat mindestens einen karitativen Kooperationspartner, an den Lebensmittel gespendet werden. So auch hier in der Pilotengasse – gespendet wird an Food Point und die Caritas.