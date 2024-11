Hammer-Rabatte am Black Friday - ein ganzes Monat lang!

Der Black Friday hält nicht nur für Schnäppchenjäger jede Menge Angebote bereit - bis zu ein Monat lang.

Alle Jahre wieder sorgt der sogenannte "Black Friday" im Einzelhandel für satte Rabatte und unvergleichliche Preisnachlässe. So könnten in Österreich am 29. November auch heuer wieder Umsätze jenseits der Marke von 100 Millionen Euro generiert werden, wenn rund ein Monat vor Weihnachten Kunden von stationären wie Online-Händlern angelockt werden. Weil sich der Black Friday hierzulande derart großer Beliebtheit erfreut, verlängern ihn viele um mehrere Tage oder gar Wochen. Wo es überall Schnäppchen zu ergattern gibt, erfahren Sie bei oe24.

Wer günstige Elektrogeräte und Gadgets sucht, ist bei Media Markt garantiert an der richtigen Adresse. Europas größte Elektronik-Fachmarktkette wartet im "Black November" mit großartigen Angeboten aus den Kategorien Kaffee & Küche, Haushaltsgroß- & Einbaugeräte, Bodenpflege & Bügeln, Körperpflege & Gesundheit, Smartphones & Watches, TV & Beamer, Computer & PC Zubehör, Konsolen & Games, Foto & E-Mobility, Heimkino & Sound, Musik & Film und Heizen, Raumluft & Strom auf. Dazu gibt es eigens das "Black November Gutscheinheft" von 1. bis 16. November 2024 online sowie in allen Media Markt Filialen - solange der Vorrat reicht.

Ab Montag, dem 4. November, startet der Lebensmittelhändler Hofer in seinen "Black Month". Das bedeutet, dass Kunden beim beliebten Diskonter laufend neue Top-Angebote zu reduzierten Preisen in den Bereichen Technik, Elektro- und Haushaltsgeräte, TV, PCs, Hardware und vielem mehr finden. Schnell zugreifen lohnt sich, da auch hier alle angebotenen Artikel nur erhältlich sind, solange der Vorrat reicht.

Einkaufsstraßen, Malls und Online-Händler

Zahlreiche Angebote rund um den Black Friday wird es natürlich auch in den beliebtesten Einkaufsstraßen und Malls in Österreich geben, unter anderem in Wien auf der Kärntner Straße und Mariahilferstraße ebenso wie in der Lugner City, Millennium City, Donauzentrum und Auhof Center. Weitere wichtige Adressen sind die SCS Mall und Multiplex (Vösendorf), Shoppingcity (Seiersberg), PlusCity (Pasching), Center West (Graz), Haid Center (Linz), dez (Innsbruck), Europark (Salzburg) oder Cyta (Innsbruck).

Wer lieber auf Online-Shopping setzt, kann dies bei Amazon nach Herzenslust tun. Die Black Friday Week vom 17. bis 27. November hält für Amazon-Kunden besonders attraktive Angebote von Top-Marken bereit. Danach gipfelt die Aktionswoche in das Black Friday Weekend, an dem es noch verrücktere Rabatte geben wird. Übrigens: Prime-Mitglieder sparen in der Black Week gleich doppelt!

Last but not least - "Rot-Weiß-Rot" shoppen: Viele heimische Händler bieten online ein breites Sortiment an. Ein Klick auf deren Homepage kann sich durchaus auszahlen, lautet ein heißer Tipp der Arbeiterkammer.