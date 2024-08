Spar-App feiert 1. Geburtstag mit vielen Angeboten

Vor einem Jahr überraschte die Spar-App Kund:innen und die gesamte Branche mit einem innovativen Ansatz und tollen Angeboten - auch zum Geburtstag kann man damit viel sparen.

Spar-minus 25%-Joker, Rabattmarkerl, Gutscheine, Jubellose und viele weitere digitale Möglichkeiten zum Sparen haben im letzten Jahr die User:innen der Spar-App begeistert.

„In nur zwölf Monaten haben sich über 2,5 Millionen Menschen für unsere Spar-App entschieden, was zeigt, dass wir genau den richtigen Ansatz gewählt haben: Sparen ohne Daten zu verlangen“, freut sich Spar-Vorstand Markus Kaser über den Erfolg der App.

Kaser ergänzt: „Dank der Möglichkeit der digitalen Rechnung in der SPAR-App konnten wir zudem gemeinsam mit unseren Kund:innen rund 5.400 Kilometer an Rechnungspapier einsparen. Das entspricht ungefähr der Luftlinie von London nach New York oder in etwa 11-mal der Entfernung von Wien nach Bregenz. Das ist ein wahrer Triumph für die Umwelt.“

"Appy Birthday": Viele Spar-Möglichkeiten zum Geburtstag

Zum Geburtstag der Spar -App können sich die User:innen wieder auf attraktive Angebote, neue Gutscheine und aufregende Preise beim Gewinnspiel freuen.

Für 2 Wochen einen täglich neuen Joker

Ab 8. August erhalten alle Spar-App-User:innen für 2 Wochen einen täglich neuen Joker, in den zwei Wochen darauf gibt es attraktive zusätzliche Geburtstags-Gutscheine. Begleitet wird das Geburtstagsfest vom Appy Birthday Gewinnspiel.

„Die neuen Spar-Möglichkeiten sind unsere Art, unseren Kund:innen 'Danke' für ihre Treue zu sagen und das Einkaufserlebnis noch angenehmer zu gestalten“, so Markus Kaser.

Über die Spar-App

Die SPAR-App bietet mit u.a. SPAR-minus 25%-Jokern, Rabattmarkerln, Gutscheinen und Jubellosen viele digitale Möglichkeiten zum Sparen. Die SPAR-App, die 2023 eingeführt wurde, funktioniert sehr datensparsam: Zur Verwendung ist die Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen erforderlich. Insgesamt gilt, dass auf die Angabe von persönlichen Daten wie Name, Adresse oder gar Geburtsdatum verzichtet wird.

Neben Daten wird mit dem digitalen Kassenbon auch Papier gespart. So erhalten die User:innen keinen Ausdruck mehr, sondern haben direkt in der SPAR-App einen guten Überblick über ihre Ersparnisse. Die SPAR-App ist kostenlos im App-Store sowie Google Play Store zum Download verfügbar.

Diese Herangehensweise überzeugt: 2,5 Millionen User:innen und ein sensationelles App-Store-Ranking von 4,7 belegen dies.